Nombre del espectáculo: Revista.
Equipo técnico
Director responsable: Nicolás Telles.
Textos: Joaquín Olivera, Fabricio Speranza.
Arreglos corales: Bruno Canobbio.
Arreglos musicales: Pablo Taranto.
Coreografías: Nicolás Telles, Ana Ramos, Michael Rodríguez, Fabián Sosa, Sabrina Álvarez.
Puesta en escena: Joaquín Olivera y Nicolás Telles.
Iluminación: Nicolás Amorín, Lucía Acuña.
Vestuario: Taller Qué Valor, Nicolás Telles, Paola Palomeque, Patricia Sotelo.
Sonido: Ulises Rivas.
Utilería: Sergio Lorenzo.
Pantallas: Cristian Pintos.
Redes sociales: Martín Curto.
Componentes
Bailarines: Áxel Álvarez, Christian Araya, Facundo Leiva, Ignacio Gavirondo, Roberto Gómez, Milagros González, Lara Álvarez, Carolina de León, Sabrina Álvarez, Florencia Altez.
Músicos: Ezequiel Viñoly, Darío Farías, Pablo Taranto, Daniel González, Gonzalo Odera, Iván Beduchaud, Diego Lira, Ariel Crespo, Walter Madera.
Cantantes: Lautaro García, Tamara Touriño, Camila Mercadal, Lucía Pérez, Anthony Xavier, Darío Román.
Actores: Hugo Altez, Ángela Pereyra y Matías Morales.