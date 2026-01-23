Nombre del espectáculo: Sabremos perder
Equipo técnico
Dirección responsable: Darío Martínez.
Dirección artística: Mathías Iguini.
Arreglos corales: Lucas Bueno.
Textos: Mathías Iguini, Lucas Bueno.
Puesta en escena: Mathías Iguini.
Vestuario: Yisela Carlis, Cecilia Sarmiento.
Gorros: Dahiana Ramos, Camila Grill, Milena Salom.
Maquillaje: Belén Orique y equipo.
Iluminación: Inés Iglesias.
Pantallas: Federico Murro.
Utilería: Pilar Aspeteche.
Sonido: Ulises Rivas.
Asistentes de escenario: María Mediza, Ramiro Enciso.
Redes sociales: Farala Estrugo, Jonathan Gabot.
Componentes
Dirección escénica: Lucas Bueno.
Primos: Rodrigo Pica, Diego Castañares, Darío Martínez, Nicolás Lacoste, Eduardo Fontoura, Gonzalo Pica.
Sobreprimos: Farala Estrugo, Francisco Moreira.
Segundos: Enzo Cabrera, Tomás López, José Canales, Cristian Álvarez, Jonathan Gabot. Batería: Rodrigo Lima, Emiliano Rodríguez y Mateo Sampallo.