Nombre del espectáculo: Náufragos
Equipo técnico
Dirección responsable: Sandra Laguna.
Arreglos corales: Camilo Estévez.
Textos: Cristian Killy Rodríguez, Juan Tiago Sotelo, Camilo Estévez, aportes de Diego Rosberg en la retirada.
Puesta en escena: Kayla Toledo, Sofia Miranda.
Vestuario: Cristian Rodríguez, Juan Tiago Sotelo, Camilo Estévez.
Sombreros: Fabriccio Lombardo, Iliana Quintana, Sofía Miranda, Milay Barboza.
Maquillaje: Emma Epíscopo y equipo.
Sonido: Juan Lépore.
Escenografía: Alberto Beto Gómez.
Pantallas: Sofía Miranda.
Iluminación: Enzo Rubín.
Componentes
Dirección escénica: Camilo Estévez.
Primos: Fabriccio Lombardo, Franco Saturno, Marcos Vargas, Iván Martínez, Rocío Mónico.
Sobreprimas: Camila Suárez, Melina Branca, Analía González.
Segundos: Juan Tiago Sotelo, Francisco Costa, Leandro Duarte, Jhonatan Pereira, Cristian Killy Rodríguez.
Batería: Franco Giménez, Germán Delpiano, Sebastián Grille.