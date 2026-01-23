Nombre del espectáculo: La jaula.
Equipo técnico
Dirección general: Gustavo Jean Claude Pérez.
Coordinación general: Silvia Boullón.
Textos: Marcelo Vilariño.
Puesta en escena: Equipo creativo.
Dirección actoral: Ernesto Muniz.
Dirección orquestal y arreglos: Franco Polimeni.
Arreglos vocales: Jorge Bombero Velazco.
Coreografías: Eugenia Malcón, Vanesa Grossi, Catalina O´Kuinghttons, Lorena Charlo, Nicolás Marín, Diego Rodríguez, Ignacio Reymunde, Gonzalo Tejera, Michel Alonso, Gustavo Jean Claude Pérez.
Asistencia en coreografías: Emiliano Pereyra.
Sonido: Gustavo Ruvertoni.
Luces: Nicolás Amorín.
Pantalla: Gerardo Podhajny.
Vestuario: Daniela Inthamoussu y equipo, Rossina Ugolini, Sergio Améndola, Janine Bernardini, Mariela Gentile, Larisa Erganian.
Maquillaje: Gaia Marichal y equipo (bailarines y voces), Rosario Morales (músicos).
Componentes
Actores: Gabriela Fumia, Sergio Checho Hernández.
Cantantes: Vanessa Corrales, Josefina Clipper Tomas, Daniely Benítez, Daniel Grecco, Benjamín Otero, Leonardo Homrich.
Cuerpo de baile: Lorena Charlo, Yariss Costa, Sofía Boutureira, Catalina O´Kuinghttons, Tahis Da Silveira, Gustavo Jean Claude Pérez, Santiago Romero, Nicolás Marín, Ignacio Reymunde, Lautaro Aguerre, Iván González.
Músicos: Miguel Scarcello, Andrea Facciolo, Luca Gyurkovits, Candela Pereira, Franco Polimeni, Dionisio Almeida, Pablo Leites, Pablo González y Alejandro Focco.