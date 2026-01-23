Nombre del espectáculo: En vivo.
Equipo técnico
Dirección artística y textos: Jimena Márquez, Jimena Vázquez.
Arreglador coral y dirección musical: Agustín Amuedo.
Puesta en escena: Jimena Vázquez.
Diseño de vestuario: Paula Villalba.
Asistentes de vestuario: Patricia Di Bello, Catalina Peraza.
Realización de vestuario: Romina Matte y equipo.
Sombreros presentación: Andrea Martínez, Álvaro Ortiz, Geraldine Stran, Paulina Díaz.
Sombreros despedida: Álvaro Ortiz, Lucía Berná, Tania Sbárbaro y Andrea Martínez.
Diseño de maquillaje: Carolina Fontana.
Maquillaje: Carolina Fontana, Maga Liendo, Sybil Mercado, Vanesa Pironi, Laura da Rosa.
Audio: Gustavo Ruvertoni.
Luces: Nicolás Amorín.
Pantallas: Víctor González.
Utilería: José Dorta, Jorge Xicart.
Utileros: Fernando Lamas, Natalia Carrique, Andrés Curbelo.
Coordinadores: Martín Bauzá, Pedro Alberti, Martín Bayle.
Componentes
Director escénico: Agustín Amuedo.
Primos: Gonzalo Imbert, Rodrigo Poloni, Alejandro González, Gabriel Carrique, Jimena Márquez, Jimena Vázquez, Nikolás Tzitzios.
Sobreprimos: Abril Pereira Beasly, Julio Pérez.
Segundos: Daniel Mega, Sergio Ribero, Guillermo Capo y Fabricio Ramírez.
Batería: Pablo Lolito Iribarne (bombo), Franco Perdomo (redoblante), Martín Alaniz (platillos).