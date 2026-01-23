Nombre del espectáculo: En vivo.

Equipo técnico

Dirección artística y textos: Jimena Márquez, Jimena Vázquez.

Arreglador coral y dirección musical: Agustín Amuedo.

Puesta en escena: Jimena Vázquez.

Diseño de vestuario: Paula Villalba.

Asistentes de vestuario: Patricia Di Bello, Catalina Peraza.

Realización de vestuario: Romina Matte y equipo.

Sombreros presentación: Andrea Martínez, Álvaro Ortiz, Geraldine Stran, Paulina Díaz.

Sombreros despedida: Álvaro Ortiz, Lucía Berná, Tania Sbárbaro y Andrea Martínez.

Diseño de maquillaje: Carolina Fontana.

Maquillaje: Carolina Fontana, Maga Liendo, Sybil Mercado, Vanesa Pironi, Laura da Rosa.

Audio: Gustavo Ruvertoni.

Luces: Nicolás Amorín.

Pantallas: Víctor González.

Utilería: José Dorta, Jorge Xicart.

Utileros: Fernando Lamas, Natalia Carrique, Andrés Curbelo.

Coordinadores: Martín Bauzá, Pedro Alberti, Martín Bayle.

Componentes

Director escénico: Agustín Amuedo.

Primos: Gonzalo Imbert, Rodrigo Poloni, Alejandro González, Gabriel Carrique, Jimena Márquez, Jimena Vázquez, Nikolás Tzitzios.

Sobreprimos: Abril Pereira Beasly, Julio Pérez.

Segundos: Daniel Mega, Sergio Ribero, Guillermo Capo y Fabricio Ramírez.

Batería: Pablo Lolito Iribarne (bombo), Franco Perdomo (redoblante), Martín Alaniz (platillos).

Lugar de ensayo: Club Tito Frioni (Anzani 1910)