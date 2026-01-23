Nombre del espectáculo: Murga con relaciones.
Equipo técnico
Dirección artística: Nacho Alonso.
Coordinación general y producción: Joaquín Macedo, Alejandro Villa, Diego Martínez.
Logística y utilería: Fabiana Amato y Luis Begñole.
Redes y comunicación: Diego Martínez y Mateo Magnone, con aportes de Gabo Navarro, Alejandro Villa y Martina Pereira das Neves.
Fotos y audiovisuales: Diego Martínez.
Textos: Nacho Alonso.
Arreglos corales: Ramiro Duarte, Guadalupe Calzada.
Puesta en escena: Chepe Irisity, con colaboración de Nacho Alonso y Manuel Umpiérrez.
Diseño de vestuario: Mavi Amigo.
Maquillaje: Raquel Sánchez y Taller pra las Ares.
Iluminación: Fernando Scorsela.
Diseño de pantallas: Fer Piñeirúa.
Sonido: Ulises Rivas y Martín Perrone.
Componentes
Director escénico: Ramiro Duarte.
Primos: Alejandro Jolochín, Horacio Todeschini, Nicolás Oroño, Leo Gazo, Faustino Quadros.
Sobreprimas: Guadalupe Calzada, Laura Almada, Inés Mujica, Ann-Marie Almada.
Segundos: Diego Baratta, Gonzalo Paleo, Joaquín Macedo, Matthías Baranzano, Mateo Magnone.
Batería: Diego Rivero (bombo), Diego Palmerola (redoblante), Gabo Navarro (platillos).