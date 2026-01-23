Nombre del espectáculo: Murga con relaciones.

Equipo técnico

Dirección artística: Nacho Alonso.

Coordinación general y producción: Joaquín Macedo, Alejandro Villa, Diego Martínez.

Logística y utilería: Fabiana Amato y Luis Begñole.

Redes y comunicación: Diego Martínez y Mateo Magnone, con aportes de Gabo Navarro, Alejandro Villa y Martina Pereira das Neves.

Fotos y audiovisuales: Diego Martínez.

Textos: Nacho Alonso.

Arreglos corales: Ramiro Duarte, Guadalupe Calzada.

Puesta en escena: Chepe Irisity, con colaboración de Nacho Alonso y Manuel Umpiérrez.

Diseño de vestuario: Mavi Amigo.

Maquillaje: Raquel Sánchez y Taller pra las Ares.

Iluminación: Fernando Scorsela.

Diseño de pantallas: Fer Piñeirúa.

Sonido: Ulises Rivas y Martín Perrone.

Componentes

Director escénico: Ramiro Duarte.

Primos: Alejandro Jolochín, Horacio Todeschini, Nicolás Oroño, Leo Gazo, Faustino Quadros.

Sobreprimas: Guadalupe Calzada, Laura Almada, Inés Mujica, Ann-Marie Almada.

Segundos: Diego Baratta, Gonzalo Paleo, Joaquín Macedo, Matthías Baranzano, Mateo Magnone.

Batería: Diego Rivero (bombo), Diego Palmerola (redoblante), Gabo Navarro (platillos).

Local de ensayo: cantina del Club Capurro (Capurro y Uruguayana)