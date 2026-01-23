Nombre del espectáculo: Lᴏs Falsificadores de Siempre.
Equipo técnico
Dirección responsable: Maximiliano Orta, Martín Souza y Joaquín Freire.
Textos: Martín Souza, Maximiliano Orta.
Puesta en escena: Maximiliano Orta.
Arreglos corales: Martín Souza.
Arreglos musicales: Rodrigo Souza.
Sonido: Martín Brizolara.
Monitores: Mauro Pastro.
Iluminación: Lucas Graña.
Diseño gráfico y pantallas: Andrés Montaos.
Diseño de vestuario: Valentina Cesias.
Realización, presentación y medios: Laura Ferreyra.
Pintura de trajes de presentación: Facundo y Federico Mederos.
Realización de trajes de retirada: Fátima Martínez.
Gorros y accesorios: Adela López y Sofía Sellanes.
Diseño de maquillaje: Sofía Sellanes.
Realización: Soledad Barreiro, Alejandra Morrison, Mariana Pérez, Tania Manfrini y Sofía Sellanes.
Community manager: Sebastián Meneses.
Representante comercial: Roberto Gómez.
Producción comercial: Mario Orta y Joaquín Rodríguez.
Producción ejecutiva: Alberto Vargas y Claudio Rivas.
Coordinación: Federico Romay, Alberto Vargas y Joaquín Freire.
Utileros: Sebastian Cestau, Martin Carbone, Diego Recarte.
Componentes
Dirección escénica: Martín Souza.
Segundos: Sebastián Meneses, Santiago García, Joaquín Freire.
Primos: Maximiliano Orta, Ignacio Grandal, Sebastián Custiel, Pablo Socoliuc, Gastón Gómez, Jorge Leites.
Sobreprimos: Diego Techera y Lucía Fernández.
Batería: Martín Guillén (bombo), Víctor Castillo (redoblante), Rodrigo Souza (platillos).
Suplentes: Joaquín Taborda, Fabricio Techera, Bruno Battistin.