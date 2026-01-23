Nombre del espectáculo: Tiempos modernos.
Equipo técnico
Dirección responsable: Julio Yuane, Leonardo Pacella.
Coordinación general: Carolina del Río, Agustina Larruina.
Textos: Julio Yuane, Leonardo Pacella.
Arreglos corales: Hernán Macon.
Coreografías: Maximiliano Lescano, Katya Zakarian.
Puesta en escena: Leonardo Pacella, Julio Yuane, Katya Zacarian.
Ambientación sonora: Mateo Miranda.
Pistas: Javier Gómez.
Escenografía: Ángel Duarte.
Pantallas: Hans.
Iluminación: Nicolás Amorín.
Diseño y dirección de vestuario: Carolina Locatelli.
Realización de vestuario: Marie Isabel Silveira (traje de despedida), Alejandra Pereira (traje de despedida), Erica Millán (traje de presentación).
Sonido: Gustavo Ruvertoni, Alfredo Vázquez.
Maquillaje: Ibis Correa.
Redes: Luciano Rodríguez.
Componentes
Leonardo Pacella, Julio Yuane, Juan Pablo Santana, Walter Miranda, Hernan Macon, Federico Dunghey, Erceo Curto, Marcel Puente, Florencia Franco, Jessica Bardanca, Julieta Rocha, Julieta Macon, Martina Badano, Camila Franca, Luis Troccelli, Maximiliano Lescano, Leticia Cohen, Luciano Rodríguez.