Nombre del espectáculo: Revoluciones (El Tablado).
Equipo técnico
Dirección responsable: María de los Ángeles Iglesias, Ricardo Ribero.
Dirección artística: Leonardo Preziosi.
Textos: Leonardo Preziosi, José María Novo, Lucas Bolo.
Despedida: José María Bertullo.
Diseño de vestuario y maquillaje: Mariela Gotuzzo.
Realización vestuario despedida y sombreros: Carolina Pinto, Maricel Touriño.
Puesta en escena: Leonardo Preziosi, José María Novo.
Coordinación: Emiliano Iglesias.
Arreglos corales: Jorge Velando.
Sonido: Martín Brizolara.
Monitores: Ulises Rivas.
Pantallas: Lucía Acuña.
Iluminador: Nicolás Amorín.
Utileros: Marcelo Sobrero, Pablo Malzone, Denis Rocha.
Transporte: Julio Lourado.
Componentes
Primos: Charlos Álvarez, Daniel Lorenzón, Germán Aranda, Diego Romano, Anthony Stábile, Denise Casaux.
Sobreprimos: Eduardo Díaz, Alexander Silva.
Segundos: Rodrigo Cabeda, Gastón Maciel, Ignacio Macció, Nahuel Fernández, Javier Ferlat. Batería: Lucas Ribero, Manuel Andrade, Santiago Ribero.
Dirección escénica: Jorge Velando.