Nombre del espectáculo: La chance de elegir
Equipo técnico
Dirección responsable: Marcel Yern.
Dirección artística: Christian Moyano y Roberto Rodríguez.
Textos: Maximiliano Xicart, Christian Ibarzabal, Maximiliano Pérez.
Puesta en escena: Freddy González, Celina Pereyra.
Coreografías: Roberto Rodríguez, Nahuel Jara.
Arreglos corales: Agustín Amuedo.
Vestuario: Valentina Cesias, Nacho Cardozo.
Maquillaje: Emma Epíscopo.
Pantallas: Víctor González.
Iluminación: Inés Iglesias, Lucas Graña.
Sonido: Martín Brizolara.
*Escenografía: Ángel Duarte.
Componentes
Gastón Rusito González, Celina Pereyra, Cynthia Patiño, Tabaré Martínez, Lorena Ifrán, Pía Abelén, Roberto Rodríguez, Damián Lescano, Juan Manuel Outeiro, Florencia Couto, Milagros Zapata, Luciano Moreira, Rafael Pérez, Matías Fariña, Javier Martínez Barzi, Braulio Asanelli, Nahuel Jara, Eduardo Techera, Michele del Río, Facundo Barboza.