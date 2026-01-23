Preparación de humoristas Los Rolin para su presentación en el Teatro de Verano, el 6 de marzo de 2025.

Nombre del espectáculo: Mundos.

Equipo técnico

Dirección responsable: Martín Prado.

Dirección artística y textos: Martín Prado.

Puesta en escena: Federico Pereyra y Martín Prado.

Arreglos corales: Andrés Atay.

Coreografías: Gonzalo Moreira.

Diseño de vestuario: Eugenia Llorens.

Accesorios y utilería: Ruben García.

Pistas: Javier Gómez, Ignacio Olveira.

Teclado y ambientación musical: Ignacio Olveira.

Sonidista: Gustavo Ruvertoni.

Iluminación: Tabaré Dávila.

Pantallas: Marcos Pérez.

Cascos: 3D'mente.

Escenografía: MW Creaciones.

Maquillaje: Joanna Carrasco.

Redes: Sergio Velo y Anthony Irigoyen.

Cheff oficial: Sergio Velo.

Asistente técnico: Nicolás Grassano.

Coordinación: Carla Caballero.

Componentes

Alexander Leites, Alexis Namús, Anthony Irigoyen, Christian Da Rosa, Gonzalo Carrasco, Gonzalo Moreira, Ignacio Olveira, Iván Quimpos, Kayla Toledo, Martín Ilichenco, Martín Prado, Mauricio Suárez, Nadia Suárez, Nicolás Benigno, Nico Matto, Rodrigo Caballero, Romina Alhadeff, Winston Gorgal.

Local de ensayo: Club Uruguay Prado (India Muerta 3853)