Nombre del espectáculo: ¿Y si fuera al revés?

Equipo técnico

Dirección responsable: Katya Zakarian.

Dirección artística: Katya Zakarian.

Coordinación general: Karina Campos.

Textos: Pablo Benítez, Leonardo Pacella, Daniel Avedian.

Puesta en escena: Leonardo Pacella y Katya Zakarian.

Coreografías: Katya Zakarian, Mariana Fernández, Micaela Saporitti, Magdalena Díaz, Joaquín Alonso, Valentina Pardo.

Arreglos corales y musicales: Mauro Saldivia.

Musicalización: Martín Brizolara.

Diseño de vestuario: Katya Zakarian.

Realización de vestuario: Katya Zakarian, Lilián Vega y Grace Godoy.

Iluminación: Juan Andrés Piazza.

Pantallas: Nicolás Firu Fernández.

Componentes

Actores y actrices: Juan Calvo, Nilo Zakarian, Eva Rodríguez y Katya Zakarian.

Cuerpo de baile: Ariadna Ortiz, Dumas Elhordoy, Paula Penedo, Thiago Valenzuela, Vittoria Colombo, Andrés Cazenueve, Cecila Abalde, Lucas López, Victoria Lemos, José Barrios, Rossina de los Santos y Sol Gamboa.

Cantantes: Eva Rodríguez, Mauro Saldivia, Claudio García, Lucía Amestoy, Leo Núñez y Érika Benítez.

Músicos: Líber Muniz, Mauro Saldivia, Nicolás Muñoz, Christian Inderkum, Diego Sarthou y Mariana Fernández.

Local de ensayo: Centro Social Peñarol (Av. Sayago 1455 esq. Edison)