Nombre del espectáculo: ¿Y si fuera al revés?
Equipo técnico
Dirección responsable: Katya Zakarian.
Dirección artística: Katya Zakarian.
Coordinación general: Karina Campos.
Textos: Pablo Benítez, Leonardo Pacella, Daniel Avedian.
Puesta en escena: Leonardo Pacella y Katya Zakarian.
Coreografías: Katya Zakarian, Mariana Fernández, Micaela Saporitti, Magdalena Díaz, Joaquín Alonso, Valentina Pardo.
Arreglos corales y musicales: Mauro Saldivia.
Musicalización: Martín Brizolara.
Diseño de vestuario: Katya Zakarian.
Realización de vestuario: Katya Zakarian, Lilián Vega y Grace Godoy.
Iluminación: Juan Andrés Piazza.
Pantallas: Nicolás Firu Fernández.
Componentes
Actores y actrices: Juan Calvo, Nilo Zakarian, Eva Rodríguez y Katya Zakarian.
Cuerpo de baile: Ariadna Ortiz, Dumas Elhordoy, Paula Penedo, Thiago Valenzuela, Vittoria Colombo, Andrés Cazenueve, Cecila Abalde, Lucas López, Victoria Lemos, José Barrios, Rossina de los Santos y Sol Gamboa.
Cantantes: Eva Rodríguez, Mauro Saldivia, Claudio García, Lucía Amestoy, Leo Núñez y Érika Benítez.
Músicos: Líber Muniz, Mauro Saldivia, Nicolás Muñoz, Christian Inderkum, Diego Sarthou y Mariana Fernández.