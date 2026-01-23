Este jueves, horas antes del Desfile Inaugural de Carnaval, la murga Doña Bastarda se enteró de que el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), a través de la evaluadora Graciela Bonda, había declarado su espectáculo no apto para todo público, por entender que “promovía la violencia”.

El conjunto desfiló sin saber si podría hacer tablados y al llegar al escenario cantó una parte de su espectáculo 2025. En la jornada del jueves la murga presentó sus descargos y el organismo estatal conformó un tribunal para revisar la decisión de Bonda. En la mañana de este viernes, el INAU informó que las calificadoras Silvia Belbuzzi y Alba Díaz, encargadas de releer el texto, dictaminaron que el espectáculo sí es apto para todo público.

Tras conocer la resolución del INAU Emiliano Tuala, letrista de Doña Bastarda, declaró a la diaria que la decisión inicial los tomó “totalemente por sorpresa, fue un golpe que no esperábamos, nos descolocó”. Ahora, dijo, “hay que pensar para adelante, qué queda, qué se construye”. Entiende que “deberíamos preguntarnos si es necesario que los espectáculos artísticos tengan que pasar por un control del Estado para ser ejecutados” y, en este contexto en que lo hace, “pensar bajo qué criterios, tienen que ser muy claros y estar muy bien delineados. ¿Quién va a representar al Estado en esta instancia de máxima delicadeza? Es una responsabilidad gigantesca”.

Las autoridades del INAU informaron de manera directa al conjunto su intención de revisar los mecanismos de evaluación y, además, emitieron un comunicado en el que declararon: “Se asume el compromiso de revisar los mecanismos, criterios y requerimientos de calificación de espectáculos públicos así como el hecho de que este proceso cuente con la más amplia participación de diversos actores del ámbito cultural, artístico, y otros sectores vinculados”.

La murga también emitió un comunicado oficial en el que, además de agradecer “el afecto y la solidaridad” de la gente, afirmó: “Seguimos apostando al arte, a la ironía y al pensamiento crítico a través de la murga, un género que amamos y que reivindicamos como parte de la cultura popular”.