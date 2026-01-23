Nombre del espectáculo: Una murga de la Unión.
Equipo técnico
Dirección responsable: Mariano Reperger.
Textos: Sebastián Mederos Plachot.
Arreglos corales: Romina Repetto.
Puesta en escena: Nacho Novo.
Vestuario: Fernando Olita.
Maquillaje: Alika Kramarenko y equipo.
Realización de vestuario: Elena Plachot y equipo.
Gorros: Ricardo Rosas.
Sonido: Ulises Rivas y Mauro Pastro.
Iluminación: Martín Blanchet.
Diseño de pantalla: Federico Murro.
Redes: Valentina Laborde.
Asistentes de escenario: Adrián Jaunsolo Tournaben, Diana Bravo Bastidas.
Componentes
Directora escénica: Romina Repetto.
Coro: Felipe Parola, Mariano Reperger, Fabián Biramontes, Bruno Gómez, Sebastián Mederos Plachot, María Mazzetti Villar, Mariana Courtoisie, Alicia Álvarez de León, Micaela López Brusa, Diego Alegre, Marcelo Garrido, Tensil Laurentte y Rocío Goñi.
Batería: Francisco Palmerola, Santiago Mederos, Paula Rubido y Lucas Rosas.