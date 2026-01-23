Murga Mi Vieja Mula, el 16 de enero, en el Anfiteatro Canario Luna.

Nombre del espectáculo: Una murga de la Unión.

Equipo técnico

Dirección responsable: Mariano Reperger.

Textos: Sebastián Mederos Plachot.

Arreglos corales: Romina Repetto.

Puesta en escena: Nacho Novo.

Vestuario: Fernando Olita.

Maquillaje: Alika Kramarenko y equipo.

Realización de vestuario: Elena Plachot y equipo.

Gorros: Ricardo Rosas.

Sonido: Ulises Rivas y Mauro Pastro.

Iluminación: Martín Blanchet.

Diseño de pantalla: Federico Murro.

Redes: Valentina Laborde.

Asistentes de escenario: Adrián Jaunsolo Tournaben, Diana Bravo Bastidas.

Componentes

Directora escénica: Romina Repetto.

Coro: Felipe Parola, Mariano Reperger, Fabián Biramontes, Bruno Gómez, Sebastián Mederos Plachot, María Mazzetti Villar, Mariana Courtoisie, Alicia Álvarez de León, Micaela López Brusa, Diego Alegre, Marcelo Garrido, Tensil Laurentte y Rocío Goñi.

Batería: Francisco Palmerola, Santiago Mederos, Paula Rubido y Lucas Rosas.

Lugar de ensayo: Club Cyssa Maroñas (Marcos Sastre 2737)