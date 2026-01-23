Momosapiens en la previa de su actuación en el Teatro de Verano. (Archivo, febrero de 2025)

Nombre del espectáculo: Nadie se salva solo

Equipo técnico

Dirección general y artística: Horacio Rubino.

Coordinación general: Ivan Solsona Peluffo.

Textos: Horacio Rubino y Federico Pereyra.

Arreglos corales y musicales: Sergio Ochiuzzi.

Coreografías: Mishel Alonso.

Puesta en escena: Federico Pereyra.

Colaboración en puesta en escena: Roberto Romero y Virginia Capobianco.

Diseño de vestuario: Giselle Cazes, Cristina Lescano.

Realización de vestuario: Giselle Cazes, Cristina Lescano, Miriam Durán, Beatriz Díaz, Betty Cúcaro.

Asistente de vestuario: Emma Rubino.

Gorros: Gustavo Vallejo.

Ambientación escenográfica: Taller Gandulfo (Pablo Da Silva).

Maquillaje y accesorios: Mariana Soto, Lorena González.

Peluquería: Mariana Soto.

Utilería: Nicolás Silva.

Diseño de impresiones y cartelería: Willy Silva.

Pistas: Sergio Ochiuzzi.

Musicalización y efectos: Diego González.

Iluminación: Martín Blanchet y Tabaré Dávila.

Sonido Teatro de Verano: Líber Muniz.

Diseño de pantallas: Willy Silva, Juan Manuel Rubino, Facundo Cazes.

Manejo de pantallas: Willy Silva.

Docente lenguaje de señas: Isabel Pastor.

Intérprete lenguaje de señas: Agustina Ciganda.

Comunicación y redes: Lucas Bolo.

Producción comercial: Alejandro Tato Suárez.

Contrataciones: Diego Fachelli.

Componentes

Miguel Villalba, Alejandra Díaz, Sergio Ochiuzzi, Mishel Alonso, Florencia Larrosa, Leonel Valiente, Santiago Ferreira, Horacio Rubino, Maxi Azambuya, Júver Modernell, Lucas Bolo, Facundo Rocha, Camila Caeiro, Máximo Milessi, Federico Pereyra, Paul Fernández, Adriano Gallo, Nicolás Fernández, Florencia Silva, Felipe Del Puerto, Bruno Medina.

Local de ensayo: Ciudad Fútbol (Mallorca 4406)