Nombre del espectáculo: Sin Dudas.
Equipo técnico
Dirección responsable: Nelson Ferro.
Coordinación ejecutiva: Ignacio Ferro.
Dirección artística y puesta en escena: Maximiliano Méndez.
Textos: Christian Ibarzabal, Eduardo Rigaud, Maximiliano Pérez.
Dirección escénica y arreglos corales: Pablo Riquero.
Vestuario: Adrián Boero, Eduardo Poschi, Luján Cánepa.
Gorros: Eduardo Poschi.
Maquillaje: Mariela Gotuzzo.
Sonido: Ulises Rivas.
Luces: Nicolás Amorín.
Pantalla: Víctor González.
Componentes
Dirección escénica: Pablo Riquero.
Coro: Luis Ortiz, Horacio Correa, Agustín Pittaluga, Lucía Rodríguez, Álvaro Denino, Maximiliano Méndez, Ricardo Villalba, Matías Bravo, Gabriel López, Gonzalo Melgarejo, Pablo Inthamoussu, Martín Melgarejo e Iván Rodríguez.
Batería: Matías Balbi, Adrián Boero, Matías Castro.