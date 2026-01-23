Nombre del espectáculo: Clásico.
Equipo técnico
Textos: Diego Waisrub, Daniel Zieleniec, Nicholas Hugo, Rodrigo Capu Moyano, Agustín Martínez, Pablo Vidal.
Arreglos musicales: Pablo Vidal, Santi Whirt.
Puesta en escena: María Luz Viera, Agustín Martínez.
Diseño de vestuario: Sofía Beceiro.
Asistencia de vestuario: Paula Migliaro.
Realización de vestuario: Ana Norma González, Cecilia Parra, Florencia Villagrán, Agustina Pía Cedrés Costas, Claudia de los Santos.
Sombreros: Ricardo Rosa, Mariana Bardecio.
Estampados: Luciana González, Reinaldo Altamirano.
Diseño de maquillaje: Carolina Fontana.
Equipo de maquillaje: Gaia Marichal, Laura da Rosa, Maga Liendo, Vanessa Tejera, Carolina Fontana.
Iluminación: Juan Piazza.
Sonido: Diego Vidal.
Pantallas: Renata Sienra.
Redes: Maite Apesetche.
Producción: Nico Ambrosio, Líber Batalla, Sebastián Viera, Rodrigo Capu Moyano, Maol Villalba, Tati Kornecki.
Utilería: Maximiliano Cambón, Claudia López, Manuel Fernández, Rodrigo Irigoyen.
Componentes
Primos: Nico Ambrosio, Ignacio Salgado, Nicholas Hugo, Rodrigo Capu Moyano, Santi Wirth.
Sobreprimos: Tati Kornecki, Alejandro Martínez, Alina Negrín.
Segundos: Nelson Fernández, Diego Waisrub, Daniel Zieleniec.
Bajos: Pablo Cereijo, Mathías Méndez, Sebastián Viera.
Director escénico: Pablo Vidal.
Batería: Gastón Enríquez, Maol Villalba, Camilo Rügnitz.