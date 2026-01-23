Nombre del espectáculo: Un récord mundial.
Equipo técnico
Dirección responsable: Diego Mesa.
Dirección artística: Diego Lois Petit.
Producción: Diego Mesa, Diego Lois Petit, Juan Manuel López, Federico Silveira.
Textos: Diego Lois Petit, Ignacio Panizza, Pablo Colacce, Diego Vignolo, Killy Rodríguez.
Coreografías: Guadalupe González, Gonzalo Tejera.
Arreglos musicales: Rodrigo Curbelo.
Arreglos corales: Gabriel Pereira.
Puesta en escena: Diego Lois Petit, Juan Manuel López.
Diseño de vestuario: Diego Mesa.
Realización de vestuario: Diego Mesa, Sandra Navarro.
Utilería: Federico Paniza, Diego Mesa.
Gráficas: Gastón Ricobaldi.
Maquillaje: Aylen Gomez y equipo.
Utileros: Federico Feche Dobal, Diego Yuri Kurzbach.
Componentes
Agustina Lanza, Aldana Pontón, Diego Lois Petit, Diego Mesa, Enzo Muníz (percusión), Florencia Moreira, Franco Balestrino, Gabriel Pereira (bajo), Guadalupe González, Ignacio Panizza, Juan Manuel López, Juan Pablo Muscarelli, Pablo Colacce, Rocío García da Rosa, Franco Frank Vidal (teclado). Sofía Mancani, Sofía Mañana, Vanessa Latorre.