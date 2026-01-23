Nombre del espectáculo: Ataduras.

Equipo técnico

Dirección responsable: Carlos Barceló y Ana Perdomo.

Textos: Carlos Barceló, Paula Barceló, Clever Esteche, Julio César Castro Juceca.

Arreglos corales: Diego García, Juan Tacua Torres.

Arreglos musicales: banda de Sociedad Anónima.

Puesta en escena: Carlos Barceló.

Coreografías: Serrana Barceló, con aportes de Héctor Victora y Matías Muñoz.

Diseño de vestuario: Fernando Olita.

Realización de vestuario: Leslye Alzamendi, Raquel Perdomo, Mabel Baldi, Karina Gavazzi.

Accesorios de polifón, muñecos y títeres: Claudio Reboiras.

Asesor sobre títeres: Federico Machín.

Pelucas y gorros: Emma Episcopo.

Maquillaje: Belén Orique, Emma Episcopo y equipo.

Diseño de pantalla: Gerardo Podhajny.

*Redes: Mateo Quesada.

Coordinación: Ana Perdomo.

Asistentes: Daiana González, Alejandro Pérez, Marcos Alba.

Componentes

Cléber Pato Esteche, Carlos Barceló, Serrana Barceló, Gustavo Maritato, Paula Barceló, Diego Niño García, Gonzalo Prado, Darío Torres, Matías Muñoz, Leandro Silva, Chinthia Llusseppi, Nicolás Amaro, Avril Aldáz, Ayrton Galareto, Francisco Amestoy, Camila Dell`Onte, Claudio Tato Cauna, José Pepe Pérez, D. Verídico, Omar González, El Diente Suárez, José Artigas.

Local de ensayo: Hostería del Parque (Km 92.500 ruta 3, San José)