Nombre del espectáculo: Bienvenidos los que no.
Equipo técnico
Director responsable: Fabricio Speranza.
Dirección artística: Fabricio Speranza, Maxi Tuala.
Arreglos corales: Juan Tacua Torres.
Textos: Fabricio Speranza, Ximena Rebella, Maxi Tuala.
Puesta en escena: Ximena Rebella, Fabricio Speranza.
Musicalidad: Juan Tacua Torres, Marcelo Lolo Iribarne, Federico Glison, Fabricio Speranza, Maxi Tuala.
Diseño de vestuario: Eduardo Toko Poschi.
Realización de vestuario: Patricia Granero.
Realización de sombreros: Eduardo Toko Poschi y staff.
Diseño y realización de maquillaje: Silvana Vasconcello y staff.
Diseño gráfico y escenografía digital: Cristian Pintos.
Fotografía y videografía: Gonzalo Ramírez.
Sonido: Gustavo Ruvertoni.
Iluminación: Nicolás Amorín.
Utilería: Jorge Lorenzo, Gonzalo Ramírez, Julio Viera.
Coordinación: Fabricio Hernández, Giancarlo Dipaulo, Federico Glison.
Componentes
Director escénico: Juan Tacua Torres.
Segundos: Michel Dasaef, José Correa, Eduardo Toko Poschi, Fabricio Speranza, Fernando Maglioni, Maxi Tuala.
Sobreprimos: Pablo Rodríguez, Jorge Canario Ávila.
Primos: Rodrigo Díaz, Lucas Ferreyra, Federico Glison, Alex Burgueño, Giancarlo Tano Dipaulo.
Batería: Sofía Chapi Farías (redoblante), Nahuel Dagnone (Platillos), Sebastián Grosso (Bombo).