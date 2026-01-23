Zíngaros en el Desfile de Carnaval 2025. (Archivo)

Nombre del espectáculo: Disco Ibiza Locomía

Equipo técnico

Dirección responsable: Gastón Sosa.

Textos: Jorge Pollo Medina, Claudio Melcón, Nahuel Alberro, Joaquín Freire.

Vestuario: Ana Casas, Verónica Lavallén, Lita Silveira.

Arreglos corales y musicales: Santiago Vodanovich.

Elementos escenográficos: Alejandro Bueno y Alberto Gómez.

Coreografías: Andrés Pastorín, Facundo Latorre.

Gráficos y plantilla: Andrés Pastorín.

Puesta en escena: Nahuel Alberro, Andrés Pastorín.

Coordinación: Carolina Favier, Nicolás Cedrés, Alejandro Bueno.

Dirección de actores: Nahuel Alberro.

Redes sociales: Somos Boom.

Componentes

Danilo Mazzo, Sergio Checho Denis, Claudio Melcón, Esteban Casteriana, Carolina Favier, Charlie Sismondi, Denis Elías, Estefanía Rodríguez, Andrés Curbelo, Damián Luzardo, Nahuel Rodríguez, Ludmila Melcón, Luana Melcón, Dasha Rachioppi, Diego Ramírez, Nazarena Porto, Joaquín Fernández, Nahuel Silva, Ricardo Sosa, Gian Franco Pebe, Santiago Vodanovich.

Local de ensayo: Centro de Protección de Choferes (Coronel Raíz 1002)