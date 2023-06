Mauricio Lima se licenció en Oceanografía Biológica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y a principios de la década de 1990 partió a Chile para hacer su doctorado en Ciencias Biológicas con hincapié en Ecología. Diversas circunstancias hicieron que se radicara al otro lado de los Andes y hoy es docente del Departamento de Ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de un ecólogo especializado en dinámica de poblaciones. ¿Qué es eso de la dinámica de las poblaciones? Simplemente, el intento de comprender por qué el tamaño de las poblaciones de determinado organismo fluctúa en el tiempo.

Luego de andar estudiando cómo las poblaciones de ratones respondían a la afectación de las lluvias en el norte de Chile por el fenómeno de El Niño, Mauricio Lima curioseó en la dinámica de poblaciones de otros mamíferos, en pesquerías y hasta en enfermedades infecciosas. Pero en 2010, ante un mundo atiborrado de gente, entender la dinámica poblacional de ese primate con escaso pelo y que camina erguido se le hizo irresistible. Todos deberíamos estar felices de que haya cambiado su animal de estudio: su libro De expansiones y retiradas. El viaje poblacional del ser humano es una obra fascinante que reúne ecología, evolución, economía, ambientalismo de una forma sencillísima y amena, pero que, sobre todo, nos ayuda a entender la encrucijada en la que estamos los seres humanos.

Pese a que, como buen libro de divulgación, el placer de su lectura supera la mera enumeración de sus ideas centrales, digamos que la idea principal del ensayo de Lima puede resumirse brevemente: como sucede con todos los organismos, el crecimiento de la población de los seres humanos es posible solamente extrayendo energía del ambiente. Al no poder hacer la fotosíntesis como las plantas y las cianobacterias, los humanos no tenemos más remedio que acceder a la energía que nos mantiene vivos comiendo a otros seres vivos. Cuando la energía, en forma de alimentos, abunda, una población puede crecer. Pero además los humanos, en un largo viaje que comenzó hace millones de años en África, fuimos creando un nicho ecocultural, es decir, vivimos en un ambiente que además de la naturaleza que nos rodea, incluye nuestra cultura, nuestras herramientas, nuestras creencias, nuestra capacidad de crear cosas y, por sobre todos los aspectos, la capacidad de transmitir todo eso a las generaciones siguientes. Gracias a esto, logramos mejorar la cantidad de energía que podíamos extraer del ambiente. Con la agricultura, que comenzó, por poner una fecha redonda, hace cerca de 10.000 años, los humanos por primera vez teníamos cierto control sobre esa energía que precisábamos (algo que también sucedió cuando comenzamos con la domesticación de animales). Con más energía los grupos humanos se hicieron más grandes. Con grupos más grandes se aceleraba la innovación y otras creaciones del nicho ecocultural, lo que redundaba en una aceleración del crecimiento. Nos iba bien y pronto no quedó continente, salvo la Antártida, sin nosotros.

Claro que el nombre del libro nos habla de momentos en los que la humanidad no creció sino que, por el contrario, se contrajo. Lima nos lleva desde el África donde emergió el Homo sapiens al Imperio romano, las dinastías chinas, el Renacimiento y otros tantos puntos que dejan claro que, cuando el acceso a la energía se complicaba, las poblaciones dejaban de crecer. Imperios caían. Hambrunas campeaban. Los ciclos de expansión y retracción se repetían. Hasta que llegó un cambio de dimensiones colosales que explica la delicada situación en la que nos encontramos en el presente.

“En los últimos siglos, el crecimiento poblacional ha experimentado un salto sin precedentes gracias a los combustibles fósiles, una fuente de energía de altísima calidad. Debido a eso, en un tiempo récord -menos de 200 años- multiplicamos en diez veces nuestro tamaño poblacional y en casi 20 veces el consumo per cápita de energía”, dice Lima en el libro. Con 8.000 millones de personas, el mundo cruje. Y el asunto es que el libro nos muestra que la demanda de energía de esas personas es insostenible en el corto plazo. Lo que invertimos para obtener la misma cantidad de energía es cada vez más, lo que se denomina “principio de los rendimientos decrecientes”. Y al mismo tiempo, cada vez somos más humanos demandando energía, por lo que el problema es aún mayor.

Amén de que los tiempos que vivimos, y peor aún, los que vienen, serán de “dolor y escasez” a entender de Lima, “algunos viven inmersos en la ilusión del progreso infinito, alimentada por la irreflexión generalizada de los líderes y de gran parte de la población que cree que la tecnología nos salvará”. Pero no son los únicos. “Otros viven con la esperanza de alcanzar un desarrollo ‘sostenible’ basado en la eficiencia energética y en el control de las emisiones de combustibles fósiles”. Sobre los primeros dice Lima que le “atemorizan por su obsesión de seguir apretando el acelerador frente al barranco” y sobre los segundos señala que le dan miedo por “creer que consumiendo analgésicos se puede eliminar un tumor cerebral”.

De todas formas, Lima aclara que su libro no es una profecía sobre lo que se nos viene. “Está dirigido a quienes están dispuestos a enfrentar tiempos duros, a las generaciones que vivirán en un mundo superpoblado y exhausto. Para ellos este libro intenta ser una alternativa a los discursos dominantes sobre el futuro de la humanidad desde la humilde perspectiva de un viejo dinamicista de poblaciones”, dice en sus páginas. Y el libro es justamente eso: una narración vibrante, sencilla, cálida y honesta de cómo hemos llegado como especie al momento crítico en el que estamos.

De expansiones y retiradas es una joya de la divulgación. Está a la altura de clásicos sobre los derroteros de la humanidad, como Armas, gérmenes y acero de Jared Diamond, y es más sagaz que best sellers un poco inflados, como Sapiens. De animales a dioses de Yuval Noah Harari. A diferencia de este último, que está espantado con lo que los algoritmos y la inteligencia artificial pueden hacer peligrar el futuro del ser humano, Lima nos habla de una debacle más real que ya está sucediendo. O nuestra civilización resuelve su adicción a la energía pronto, o serán tiempos de contracción, escasez y retirada. Pero Lima tiene esperanza: la cooperación, la cultura y la innovación que hicieron posible que un grupo de primates terminara superpoblando el planeta en unos pocos millones de años, podrían también sernos útiles a la hora de buscar una forma más austera de vivir en este planeta. El adicto a cualquier sustancia siente que sin ella el mundo es menos atractivo. Pero si logramos vencer nuestra adicción a la energía y a la idea del crecimiento permanente, el mundo puede ser tanto o más maravilloso de lo que jamás hemos soñado.

Libro: De expansiones y retiradas. El viaje poblacional del Homo sapiens

Autor: Mauricio Lima

Ilustraciones: Diego Becas

Editorial: Ediciones UC (2022), 180 páginas.