El 7 de febrero el diario Ámbito Financiero informaba que un ciudadano argentino de 67 años “murió ahogado en la Playa Brava de Punta del Este luego de ingresar al mar en la parada 22”, aclarando que allí no hay servicio de guardavidas. Hasta ese entonces, decían en la nota desde la Armada, las muertes por ahogamiento en la temporada estival de nuestro país venían siendo 18. Cuántas correspondían a turistas extranjeros no se aclaraba en aquella nota. Puede que Prefectura tenga el dato. Pero según un reciente trabajo publicado en el Journal of Travel Medicine, lo que es casi seguro es que para la estadística que lleva el Ministerio de Salud Pública el ahogamiento no figurará como causa de fallecimiento del número que corresponda a extranjeros de esos 18 ahogados que iban hasta principios de febrero.

Según señala el artículo en la revista sobre viajes y medicina, la “presentación de datos tuvo limitaciones” en dos de los siete países para los que accedieron a información: Chile y Uruguay. En la era de la big data, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y todo lo demás, la calidad de la información es de gran importancia para luego obtener patrones relevantes. ¿Podríamos mejorar en algún aspecto para bajar la tasa de quienes mueren mientras hacen turismo en Uruguay? Sin datos de calidad, parece complicado. Aun así, vayamos a lo que sí nos muestra este artículo titulado algo así como Viajes fatales: causas de muerte en viajeros internacionales en Sudamérica, que tiene por primer autor a Kasim Allel, del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y como autor de correspondencia a Luis Furuya, del Centro de Investigación Clínica de la Universidad de Queensland, Australia.

Conocer para mitigar

“Comprender la mortalidad entre quienes viajan es esencial para mitigar los riesgos y mejorar la seguridad en los viajes”, comienza diciendo el artículo firmado por Allel y sus colegas. “Sin embargo, existe evidencia limitada sobre las enfermedades y lesiones graves que provocan la muerte entre viajeros, en particular en los países de ingresos bajos y medios y en las regiones remotas”, prosigue el trabajo. El tema no es menor: según reseñan, hasta un 80% de quienes hacen turismo fuera de sus países se enferman durante el viaje, “principalmente a causa de enfermedades transmisibles”, al tiempo que viajar puede “empeorar condiciones médicas crónicas” o hacer emerger “enfermedades o problemas de salud” sin diagnosticar en los turistas.

El turismo es relevante para Sudamérica. Según datos de 2022, llegaron más de 31 millones de turistas intencionales. En 2023 el turismo dejó en el continente unos US$ 33.000 millones. En el lado bueno, el artículo señala que “los viajeros internacionales se sienten atraídos por Sudamérica por su patrimonio cultural, sus sitios históricos y sus diversos ecosistemas”. Del otro, dice que “factores como las prácticas de higiene locales, la exposición a vectores, la gran altitud y el acceso limitado a los servicios médicos determinan la epidemiología y la gravedad de las enfermedades que padecen los viajeros en el continente”.

Si bien había trabajos a nivel de algunos países, el panorama a nivel continental de las enfermedades que afectan a los turistas no había sido relevado anteriormente. El tema de la mortalidad está aún menos estudiado. Y no sólo en nuestro continente.

“La evidencia sobre la epidemiología de las enfermedades graves y las lesiones que conducen a la muerte en los viajeros es escasa, lo que obstaculiza la capacidad de los actores interesados en la medicina de viajes para abordar eficazmente la creciente carga de muertes relacionadas con los viajes”, sostiene el equipo que realizó la investigación buceando en los datos sobre muertes de turistas en Sudamérica.

Así las cosas, Allel y sus colegas se propusieron describir “las causas de muerte entre los turistas internacionales en siete países de Sudamérica entre 2017 y 2021”, con el convencimiento de que “comprender estos riesgos es fundamental para desarrollar estrategias eficaces que permitan prevenir consecuencias graves para la salud así como muertes”.

¿De dónde salen los datos del estudio?

Para el trabajo sobre las muertes de turistas durante el lustro 2017-2021, se recurrió a un “censo retrospectivo”.

“Los datos se obtuvieron directamente del sitio web del Ministerio de Salud de cada país o mediante solicitudes formales a los portales web de transparencia de información pública”, reportan en el artículo. Al respecto señalan que, siguiendo lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, “la mayoría de los países de Sudamérica documentan las causas de muerte ocurridas dentro de su territorio”, así como “si el fallecido era ciudadano extranjero”. Gracias a ello los investigadores recabaron datos anonimizados de certificados de defunción en los que figurara la condición de “no residente” entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 “de todos los países de América del Sur dispuestos y capaces de compartir esta información”.

De esta manera, obtuvieron información de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Bolivia y Venezuela no figuran en este análisis debido a “la falta de respuesta a las múltiples solicitudes de información”, mientras que Paraguay “fue excluido debido a datos insuficientes sobre el país de residencia de los viajeros”. En lo que refiere a nuestro país, los datos fueron obtenidos del portal del Ministerio de Salud Pública.

Para todos los “no residentes” fallecidos en estos siete países entre 2017 y 2021 se fijaron en los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades, conocida por su sigla en inglés ICD, y se agruparon en cuatro categorías: enfermedades no transmisibles (como “infartos o enfermedad cardíaca isquémica”); enfermedades transmisibles (“como VIH o infecciones de las vías respiratorias”); lesiones (como “caídas o accidentes de tránsito”), y una cuarta categoría para aquellas causas de muerte desconocidas o no tipificadas.

Al mismo tiempo, siguiendo la clasificación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estas causas de muerte fueron agrupadas en otras dos categorías: evitables y no evitables. Las evitables incluyen “las enfermedades prevenibles” (definidas como aquellas en las que “las muertes podrían evitarse potencialmente mediante medidas eficaces de salud pública y prevención primaria, como la vacunación, antes de que ocurra la enfermedad o lesión”), las “enfermedades tratables” (que incluyen “muertes que podrían evitarse potencialmente mediante intervenciones de atención médica oportunas y eficaces”), así como las “enfermedades tratables o prevenibles” (que son “muertes que podrían evitarse debido a ambas definiciones”). Por su parte, las muertes “no evitables” son aquellas que “no podrían prevenirse o tratarse”.

Las muertes de turistas no residentes: cuántas y quiénes

Los resultados del trabajo muestran que en los cinco años estudiados se produjeron 17.245 muertes de turistas no residentes en países de Sudamérica.

“La mayoría de las muertes registradas en viajeros se produjeron en hombres”, sumando 10.265, lo que representó 62% de las muertes totales, y entre los distintos tramos etarios, la mayor cantidad estuvo entre turistas de más de 85 años, que sumaron 2.136 casos y representaron 13% del total. De hecho, “la mitad de las muertes se registraron en viajeros de más de 59 años de edad”.

¿Cuáles son las principales causas de muertes de turistas en Sudamérica?

Chile fue el país con mayor cantidad de muertes en el período, totalizando 7.959, lo que representó 46% de las muertes totales. En el otro punto extremo se ubicó Ecuador, con sólo 240 muertes (1% del total), seguido por Uruguay (388 muertes de turistas internacionales en los cinco años analizados, lo que implicó 2% de las muertes de turistas a nivel continental). Cabe aclarar, y en el trabajo lo hacen, que justo los años estudiados fueron atravesados por la pandemia de covid-19, que duró desde 2020 hasta 2023.

A la hora de ver las causas de estas muertes, la principal fueron las enfermedades cardiovasculares (3.454, 20% del total). Curiosamente, los países que reportaron mayor proporción de estas muertes fueron los dos que totalizaron la menor cantidad de muertes totales. En Ecuador las muertes por enfermedades cardiovasculares representaron 31% del total en su país (76 casos), mientras que en Uruguay representaron 30% (117 casos).

Las neoplasias malignas fueron la segunda causa de muerte de turistas extranjeros a nivel continental, representando 16% del total, registrando Chile la proporción más alta por este motivo (22%) y Ecuador la más baja (4%). Todas las enfermedades no transmisibles sumadas (incluidas la diabetes, trastornos digestivos, tumores y demás) totalizaron 55% de las muertes. En Uruguay ese porcentaje fue un poco más elevado, ubicándose en 57%.

Entre las enfermedades transmisibles, las que causaron más muertes fueros las infecciones respiratorias, representando 13,1% de las muertes totales. Todas las enfermedades transmisibles sumadas (incluidas la malaria, tuberculosis, hepatitis y demás) totalizaron 23,4% de las muertes en el continente. En Uruguay ese porcentaje fue bastante más bajo, ubicándose en apenas 6%.

En tercer lugar de todas las causas de muertes se ubicaron las ocasionadas por lesiones, sumando 3.112 casos que representaron 18% del total. Dentro de ellas, las que más destacaron fueron los traumas (5%), hechos de violencia (4%) y los accidentes de tránsito (3% del total). Algunos países superaron la tasa promedio de muertes por lesiones, entre ellos Brasil (donde fueron 20% del total en el país), Colombia (fueron 24% del total ), Ecuador (donde treparon a un alarmante 42% del total) y Uruguay (que con 24% del total, es decir 95 de los 388 decesos, se quedó con el triste segundo porcentaje más alto de turistas extranjeros muertos por lesiones del continente).

Uruguay: buenas, malas y tirón de orejas

Sobre el caso de las muertes de turistas no residentes por lesiones, Uruguay quedó mal parado: fue el único de los siete países que aportaron datos en los que no se especifica si la persona murió ahogada, en un accidente de tránsito, si fue por heridas autoinfligidas, si cayó de un lugar alto, si fue víctima de violencia, ni nada. 95 muertes de turistas por lesiones en cinco años. 19 por año. Y la casilla de las causas para Uruguay está vacía (único país en que sucede esto). Podemos mirar países similares. En Argentina 42% de todas las muertes por lesiones fueron provocadas por accidentes de tránsito. Si bien el trabajo dice que “los ahogamientos fueron una causa poco común de muertes por lesiones en Sudamérica”, ya que representaron apenas 0,6% del total de las registradas en los cinco años en todos los países, ese promedio esconde datos más llamativos. Por ejemplo, en Ecuador las muertes por ahogamiento fueron 9% de todas las muertes de turistas no residentes.

Por otro lado, nuestro país destacó por registrar la menor cantidad de muertes ocasionadas por enfermedades transmisibles. Mientras el porcentaje más alto lo registró Perú, con 30%, en nuestro país el porcentaje fue de apenas 6% del total nacional de muertes totales de turistas no residentes. Aun así, Uruguay volvió a ser el único de los siete países que aportaron datos que no discriminó las causas dentro de las enfermedades transmisibles.

Comparación entre reportes de causa de muerte entre Argentina y Uruguay

Muertes de turistas por regiones de Uruguay

En la investigación realizada por Allel y sus colegas también se aborda, dentro de cada país, cuáles fueron las regiones que registraron más muertes de turistas. En lo que respecta a nuestro país, la información que de aquí se desprende podría llegar a ser útil, más allá de que los autores especifican que muchas veces el lugar donde las personas recibieron atención médica o se constató su fallecimiento no es el lugar donde ocurrió efectivamente la muerte.

“En Uruguay, el riesgo más importante se observó en los departamentos del norte y este”, reporta el trabajo, mostrando que en Artigas la razón de la tasa de incidencia de mortalidad fue de 43 y en Rivera de 37, mientras que la de Rocha trepó a 42. A modo de referencia, las tasas más altas de riesgo de mortalidad en Argentina se dieron en Jujuy (con una tasa de incidencia de mortalidad de 51), en Brasil en Roraima (con una tasa de incidencia de mortalidad de 863), y en Chile en Arica (con una tasa de incidencia de mortalidad de 20).

¿Qué porcentaje de las muertes de turistas en Uruguay era evitable?

El trabajo reporta que, a nivel de los siete países analizados, “la mayoría de las muertes (11.770 casos, 68% del total) podrían haberse evitado, incluidas las muertes por causas que podrían haber sido prevenibles (33%), prevenibles y tratables (19%) y tratables (16%)”.

¿Cómo se ubicó Uruguay en comparación con este promedio de 68% de muertes evitables? Nada bien. El artículo reporta que 86% de las muertes en nuestro país de turistas no residentes podrían haberse evitado. Sólo Ecuador supera a Uruguay en ese porcentaje, marcando 89%. El país que registró el menor porcentaje de muertes evitables de turistas fue Chile, donde representaron apenas 61% del total.

Los autores del trabajo entonces finalizan sosteniendo que su estudio “destaca la necesidad urgente de realizar investigaciones continuas para perfeccionar los consejos y las intervenciones de salud en viajes, con el objetivo de reducir significativamente las muertes evitables en los viajeros”.

En nuestro caso, además, nos quedamos con la tarea de curar mejor la información que seguro está dispersa entre distintas instituciones y en formatos que no siempren permiten sacarle el máximo jugo posible.

Artículo: Fatal journeys: causes of death in international travellers in South America

Publicación: Journal of Travel Medicine (enero de 2025)

Autores: Kasim Allel, Miguel Cabada, Behzad Kiani, Beatris Mario, Melinda Tanabe, Angela Cadavid, Gabriela de Souza, Susana Lloveras, Wondimeneh Shiferaw, Benn Sartorius, Deborah Mills, Colleen Lau y Luis Furuya.

Algunos datos relevantes Muertes de turistas no residentes en Sudamérica (2017-2021)

Total de muertes de turistas internacionales: 17.245

País con mayor cantidad de muertes: Chile (7.959, 46,2% del total)

País con menor cantidad de muertes: Ecuador (240, 1,4% del total)

Muertes en Uruguay: 380, 2,2% del total del continente. Las causas de muerte de lo turistas no residentes en Uruguay (2017-2021)

Principal causa de muerte: 30,1% por enfermedades cardiovasculares

Muertes por enfermedades transmisibles: 6% (promedio de Sudamérica 23%)

Muertes por enfermedades no transmisibles: 57% (promedio de Sudamérica 55%)

Muerte por lesiones: 24% (promedio de Sudamérica 18%).

