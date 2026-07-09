Desde el Instituto Clemente Estable expresan alarma ante recorte de 18 cargos presupuestados de la Rendición de Cuentas

La Ley de Rendición de Cuentas y Ejecución Presupuestal, en su artículo 285, suprime múltiples vacantes en el Estado para financiar un programa del Ministerio de Desarrollo Social. Como informáramos en una nota anterior, en ese recorte generalizado afecta a un puñado de instituciones que hacen ciencia en el país o que contratan a gente formada en ciencia para volcar su conocimiento para tomar decisiones mejor informadas, como es el caso del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación y el Ministerio de Ambiente.

Tras el comunicado de la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente, que alertaba sobre este recorte que “limita la capacidad del organismo para desarrollar adecuadamente sus funciones”, ahora el Consejo Directivo del Clemente Estable hacen público un texto en el que comentan la situación al que titularon “Ante el recorte de cargos en el Instituto Clemente Estable”.

“El Instituto Clemente Estable cuenta con 86 cargos presupuestados, de los cuales solo 46 están ocupados. Los 40 pendientes de ser llenados incluyen cargos de investigación de alto nivel académico, técnicos y administrativos, que no se han podido ocupar al no autorizarse los llamados por falta de presupuesto”, señala el comunicado.

También especifica que “varios de estos cargos se encuentran actualmente vacantes por jubilación de quienes los ocupaban”, remarcando que “es necesario proveer esos cargos a la brevedad”. Por su parte, sobre las vacantes que no corresponden a personal que se jubiló, explican que fueron creadas en 2017 “con el objetivo de formalizar la situación de funcionarios contratados a término, que ocupan funciones permanentes e indispensables para el instituto”.

Dicen entonces que “el texto remitido al Parlamento plantea la eliminación de casi la mitad de estas vacantes”, en referencia a la supresión de 18 de un total de 40, “comprometiendo severamente las capacidades del instituto para desarrollar investigación, formar recursos humanos, generar conocimiento y realizar actividades en territorio”, comentando además que la medida “se contrapone con las acciones que el propio gobierno viene impulsando para fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación”.

El comunicado repasa que el instituto “es un centro de referencia nacional e internacional, dedicado, desde hace casi un siglo, a la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico” que aporta “al crecimiento del país”, y remarca que “la calidad profesional y el compromiso de quienes integran el instituto han permitido sostener su actividad pese a las limitaciones existentes. Sin embargo, ese esfuerzo no es suficiente si no es acompañado por el respaldo institucional acorde con una política científica de largo plazo”.

“Por todo lo expuesto, quienes integramos el instituto solicitamos que se reconsidere esta propuesta. Necesitamos asignar las vacantes existentes, no eliminarlas”, dicen entonces, recordando la frase del maestro Clemente Estable, quien fundó ese centro de investigación hace casi 100 años, que “los países pequeños, no menos que los grandes, necesitan de la grandeza de la ciencia; con ciencia grande, no hay país pequeño”.