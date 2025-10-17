A partir de este viernes estará abierta la exposición Paubrasilia, del artista brasileño José Diniz, en la Galería a Cielo Abierto del Espacio Convocarte.

Con este trabajo Diniz propone una reflexión sobre la historia del pau-brasil (Paubrasilia echinata), árbol cuya explotación masiva dio origen al nombre de Brasil “y marcó siglos de extractivismo, colonialismo y desigualdad”, según explicaron los organizadores de esta actividad. “Millones de ejemplares fueron talados, enviados a Europa y reducidos a polvo para obtener un tinte rojizo que coloreaba los atuendos de la nobleza”, agregaron.

Hoy, el pau-brasil continúa en peligro de extinción. La obra de Diniz, desde una propuesta estética y crítica, “revisita seis siglos de historia para poner en diálogo arte, memoria, naturaleza y resistencia”.