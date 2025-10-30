eL martes, en el Centro Cultural Rex de Tarariras, se realizó el lanzamiento de la Fiesta de la Primavera, organizada por el Club de Leones de esa ciudad. El lanzamiento contó con la presencia del intendente Guillermo Rodríguez, la alcaldesa Marisel Saporitti, entre otros, quienes recordaron el fin benéfico que permite esta celebración. Asimismo destacaron la fuerte inversión económica que se realiza en la contratación de los números artísticos que se presentarán en cada jornada.

Programa

Viernes 7: La máquina elemental, Los del Paso, La misma cuadra y Matías Valdéz.

Sábado 8: Fabián Marquisio presenta Villazul, Yandira y los Adas; Luana; Enzo, y la sub 21.

Domingo 9: Desfile de carrozas, Nahuel Borgogno, Alejandro Balbis y La decana.