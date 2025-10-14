Este miércoles, en la Sociedad Criolla La Querencia de Carmelo, se desarollará un encuentro sobre ambiente entre representantes de 30 gobiernos locales organizado por la Red de Innovación Local. Este evento contará con la participación de Leonardo Herou, actual director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, exsubcretario del Ministerio de Ambiente y exdirector de Gestión Ambiental de la comuna canaria.

La Red de Innovación Local (RIL) es una organización de la sociedad civil que tiene 11 años de historia, “que nació en Argentina, con el propósito de que todas las personas tengan oportunidad de desarrollarse sin importar el lugar donde viven”, según explicó Victoria Gadea, integrante de esa organización, a la diaria.

“Nosotros trabajamos directamente con los gobiernos locales, en el entendido de que gobiernos locales más eficientes, que generen mejores políticas públicas, maximizan la oportunidad de que más personas tengan oportunidad de desarrollo”, añadió.

La RIL trabaja en distintos países y este año abrió una oficina en Uruguay, con equipo local. Esa organización trabaja sobre varios pilares. “El primero de ellos es conectar a los gobiernos locales entre sí, en el entendido de que esa conexión y en ese aprendizaje se resuelven muchos desafíos de política pública”, mientras que “otro pilar son las comunidades de aprendizaje entre pares, un instrumento que se aplicará en la reunión que se desarrollará en Carmelo, comentó Gadea.

En Uruguay, la RIL desarrolló “la comunidad de gobierno y coordinación, que trabaja sobre la planificación estratégica de los gobiernos”. “En estas comunidades están las personas que son los decisores públicos -en este caso sobre ambiente-, y y así a través de una facilitación de RIL se les acerca a los gobiernos contenidos, inspiración entre políticas, por ejemplo, se les anima a compartir sus casos de experiencia, entre otras cosas”.

Gadea dijo que la RIL resolvió desarrollar ese encuentro en Carmelo en base a las distintos y novedosas experiencias que se han desarrollado al respecto en varias localidades del departamento de Colonia. “Nosotros trabajamos con los gobiernos locales en el entendido de que muchas veces las localidades, sobre todo las que están fuera de la capital, son vistas como un lugar de segunda categoría, siendo que no resulta así”, por lo cual “visibilizamos a aquellos gobiernos que desarrollan buenas prácticas a través de certificaciones, a través de mapear soluciones de políticas públicas innovadoras y compartirlas, para que tengamos efectivamente más comunidades, y sobre todo más departamentos y localidades, que efectivamente trabajen con la sostenibilidad”.