Este sábado a las 18.00 en el Centro Cultural Don Bosco de Juan Lacaze, se presentará la muestra Gráfica de la Memoria. Este trabajo es una muestra colectiva, que cuenta con la participación del artista Gustavo Valdovino, junto a las obras de Santiago Mazzarovich, Guillermo Ifrán, Paula Guerrero y Guillermo Fernández.

Anteriormente, la muestra recorrió Rosario y Colonia Valdense, en el departamento de Colonia.

En ese marco, el Colectivo por los Derechos Humanos de Juan Lacaze es el encargado de desarrollar esta actividad. En diálogo con la diaria, María Eugenia Gyurkovits, integrante del grupo, dijo que la jornada del sábado “invita especialmente a familiares, víctimas, vecinos y a todo el público a acercarse, conocer nuestra historia y a compartir relatos, fotografías y recuerdos” sobre los años de la dictadura cívico-militar (1973-1985), con el propósito “de recabar testimonios y conformar un archivo de memoria de nuestra ciudad”.

La muestra estará 20 días en exposición, “por lo que todas las instituciones educativas, organizaciones sociales y público en general están invitados a recorrerla”, comentó Gyurkovits.

Sitio de memoria local

La integrante del colectivo expresó que el grupo viene trabajando “en la creación de un Sitio de Memoria local”, una solicitud “presentada y aprobada” durante el período anterior del Municipio de Juan Lacaze. De esa manera “hoy estamos trabajando en el desarrollo del proyecto, con el compromiso de la comunidad y el acompañamiento del nuevo Concejo Municipal”, señaló.

En la presentación que se realizará este sábado, estará presente la arquitecta Marisa Gutiérrez, “quien estará a cargo del diseño del futuro salón de la memoria”, un espacio pensado “para preservar y resignificar la historia colectiva de Juan Lacaze”. Tras la presentación de la muestra, actuarán en vivo Andrés Cedrés y murga A Puro Verso.