Entre el jueves 13 y el domingo 16 de noviembre se desarrollará la 31° edición de la Fiesta de Colonia Valdense, organizada por el Club de Leones de esa localidad. La celebración contará con dos escenarios, uno de ellos destinado a la presentación de elencos locales.

Programa:

Escenario principal:

Jueves 13: gimnasia artística del Club Valdense, Richard e Iliana y Andy Perrone. Viernes 14: Always Dance, Santi Whirt y La Penúltima. Sábado 15: Sebastián Olivera, desfile de la Embajadora y Copla Alta. Domingo 16: Sociedad Anónima, Lucas Sugo.

Escenario local:

Viernes 14: Jane’s Water, Espigón y Traktor. Sábado 15: Malnes, Meilvidel Requinto, Innombrable y Mood. Domingo 16: grupo de danzas italianas Le Margite, Interum y Un buen lugar.