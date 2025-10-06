En la madrugada de este domingo, Nueva Palmira fue azotada por un temporal de lluvias y rachas de vientos de más de 120 kilómetros que produjeron daños en varias fincas, voladuras de techos y caída de árboles, así también como inconvenientes en el puerto local, con desprendimientos de barcazas y remolcadores.

El concejal del Frente Amplio (FA), Andrés Fassi, comentó a la diaria que, tras una recorrida realizada para ver los efectos del temporal en esa localidad, “me encontré con vecinos en estado de shock tras lo sucedido”. “Estuve en contacto con siete familias a las que se le volaron el techo de sus casas, lo cual generó que algunos de ellos mudaran sus pertenencias a casas de otros familiares”, añadió.

Además, muchas calles de la localidad “quedaron obstruidas por los grandes árboles caídos, lo que produjo también caída de columnas y cortes de energía eléctrica”. En tanto, en la mañana de este lunes el municipio palmirense comenzó a recibir “a las personas afectadas por el temporal para que brinden sus datos y así poder recibir asistencia de la Dirección de Acción Social de la Intendencia de Colonia”, detalló.

Por su parte, Prefectura local informó que seis embarcaciones, compuestas por cuatro barcazas y dos remolcadores, quedaron a la deriva tras los intensos vientos desatados, provocando la pérdida de los amarres. Según consignó el portal ABC Noticias, las cuatro barcazas encallaron en la zona del balneario Brisas del Uruguay; finalmente, el domingo, las embarcaciones volvieron a sus lugares habituales de amarre.