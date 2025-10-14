A fines de 2023, el empresario Juan Carlos López Mena, presidente de Buquebus, presentó un nuevo buque denominado China Zorrilla, que unirá los puertos de Colonia y Buenos Aires a partir de enero de 2026.

La particularidad de esta embarcación es que es 100% eléctrica, y contará con una capacidad para 2.100 pasajeros y 225 bodegas para vehículos. El 98% de la energía que consumirá esa nave proveerá de fuentes renovables.

En ese marco, desde hace un tiempo, el puerto coloniense comenzó a desarrollar distintas obras para recibir a la embarcación más grande del mundo en su categoría.

En la mañana de este martes comenzó la instalación de dos cargadores para suministrar energía al buque. Los equipos suministran 16MW, “que es la que necesita toda la ciudad de Colonia”, por lo que “se necesitaba construir una línea especial”, según informaron autoridades de la empresa naviera a medios locales.

UTE está a cargo del desarrollo de esa obra, y se estima que la inversión ronda los 20 millones de dólares. En diálogo con la diaria, el jefe de la terminal portuaria coloniense, Daniel Etchenique, dijo que desde hace un tiempo “se viene desarrollando una obra muy grande e importante” en el puerto de Colonia.

“En la terminal hay una subestación de UTE y en paralelo se viene realizando otra más para este barco, además de la canalización de cables subterráneos hasta el muelle donde llegará el barco”, explicó Etchenique. “Las torres cargadoras fueron colocadas en su posición final”, pero “la obra sigue su curso y no hay tiempo de finalización de los trabajos”, comentó.

En paralelo a esas obras, la terminal de Colonia “viene desarrollando una obra de ampliación que aumentará un 50% las salas de espera, con nuevas pasarelas para la movilización de más pasajeros”, destacó el funcionario.