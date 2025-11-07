El próximo domingo comenzará la parada de mantenimiento anual en la planta industrial de Montes del Plata, ubicada en Conchillas, departamento de Colonia.

Las tareas, que se desarrollarán a lo largo de 14 días, implican la participación de 140 empresas, 20 de ellas extranjeras, con 2.200 trabajadores que se sumarán al millar que trabaja en ese lugar en forma fija.

La parada de mantenimiento implica “la inspección y el mejoramiento de los equipos e instalaciones” y “requiere de una minuciosa coordinación previa” para la preparación de maquinarias y “de cada una de las personas que llevan adelante las tareas, en las áreas operativas y de servicios”, explicó la gerencia de Montes del Plata en una nota de prensa.

“La estrategia de operación y mantenimiento, usual en este tipo de plantas, es detener periódicamente la operación para realizar todas las tareas de mantenimiento, inspecciones y mejoras que permitan el mejor desempeño durante el año desde todo punto de vista: salud y seguridad, ambiental, producción de celulosa y energía, calidad y sustentabilidad”, añadió.

La mayoría de los trabajadores abocados a esas tareas son uruguayos (unos 1.600), mientras que 600 extranjeros “altamente calificados vienen a desarrollar tareas para las cuales en el país no hay trabajadores disponibles”, comunicó la empresa.

La llegada de ese contingente de trabajadores al departamento de Colonia implica la contratación de más 8.000 noches en hoteles de Colonia y Conchillas, así como el impulso de “un movimiento inmobiliario significativo”.