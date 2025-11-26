La semana pasada, en la sede del Ministerio de Turismo en Montevideo, se desarrolló el lanzamiento de la 57ª edición de la Bierfest de Nueva Helvecia, evento reconocido tradicionalmente como Fiesta de la Cerveza.

Del 11 al 14 de diciembre, en el parque El Retiro de la ciudad neohelvética, se lleva adelante esta fiesta que combina cultura, identidad y entretenimiento. En el acto de lanzamiento estuvieron presentes el director nacional de Turismo, Cristian Pos, el director de Turismo de la Intendencia de Colonia, Martín Álvarez, el alcalde de Nueva Helvecia, Marcelo Alonso, y el presidente del Movimiento Nueva Generaciones –institución organizadora–, Eduardo Appoloni.

En ese marco, Pos destacó la importancia de mantener la identidad y las propuestas que “hacen única a esta fiesta”. Agregó que esta autenticidad “se integra naturalmente con otros productos turísticos del departamento, como la Ruta de los Molinos, la Ruta del Queso y diversas experiencias que fortalecen un destino diverso, sostenido por una comunidad activa y comprometida”.

En tanto, Álvarez valoró la importancia de “preservar las tradiciones”, ya que “es a través de ellas que generamos atractivos turísticos”. El funcionario de la comuna indicó que quienes visitan esa localidad “no sólo lo hacen por la belleza del lugar, sino también porque encuentran costumbres vivas, personas vestidas de forma alusiva a sus raíces y tradiciones, escudos familiares en las puertas de las casas y la historia presente en cada rincón”.

Por su parte, Alonso dijo que la fiesta se “ha consolidado como un verdadero paseo turístico, lleno de tradiciones y con una identidad única en el país”. El alcalde de la ciudad aseguró que los visitantes “volverán a encontrarse con experiencias que sólo se viven aquí, que hacen de Nueva Helvecia un destino especial”.

En tanto, Appoloni manifestó que la Bierfest “es una celebración pensada con el único objetivo de beneficiar a las instituciones de la ciudad, y destacó que “actualmente son 15 las instituciones que reciben apoyo directo”.

Entre los espectáculos ya confirmados se encuentran Bahiano, Cumbia Club, Antología (tributo a Shakira), Agustín Britos (tributo a Fito Páez), La Misma Cuadra, Enzo y la Sub 21, Los Embajadores del Ritmo, Tabaré Cardozo, Con Alma y Vida, y La Penúltima, entre otros artistas que completarán una diversa grilla musical.

La entrada es libre y gratuita los días jueves, viernes y domingo, mientras que el sábado tendrá un costo de 300 pesos.