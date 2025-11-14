Tras haber permaencido cerrada durante más de dos años, el 21 de octubre la planta frigorífica de Rondatel ubicada en Rosario reabrió sus puertas, con la realización de faenas de prueba para abastecer el mercado interno. Actualmente esa industria pertenece al consorcio chino Changjia, quien la adquirió a Sundiro, también de China.

Los trabajos de faena avanzan “lentamente pero de manera positiva”, destacó el referente del Sindicato de Empleados del Matadero de Rosario (SEMAR), Javier Martínez, en diálogo con la diaria.

Martínez detalló que este miércoles hubo “una faena de 102 vacunos aproximadamente” en ese lugar. Si bien previo a la clausura de actividades de la empresa se faenaban casi 1.000 vacunos por semana, para el referente del sindicato de trabajadores “es lógico esta cantidad”, dado que “solamente se está abasteciendo el mercado interno, y forma parte de este relanzamiento que tenemos en el frigorífico”.

Agregó que funcionarios del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca “han venido realizando controles tanto en la operativa como en las instalaciones” en el frigorífico, que han sido catalogados como “positivos”.

“Nuestro objetivo es que se reabra el mercado con China y así poder aumentar la cantidad de faenas semanales y también sumar más trabajadores”. En ese sentido Martínez explicó que hoy “somos 73 operarios que estamos trabajando” y añadió que “alrededor de 150 compañeros aún continúan en el seguro de paro”.

Ese sindicato, afiliado a la Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines “resalta la disposición para el trabajo de los compañeros de producción”, destacó Martínez. “Esta reapertura ha sido excelente y esperamos que en las acciones a futuro de la empresa se reconozca la seriedad y el empuje de todos para sacar este momento tan difícil adelante”, subrayó.