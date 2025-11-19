Portera colocada en camino público a la playa de Boca del Rosario, prohibiendo el acceso a la costa (archivo, setiembre de 2025).

A mediados de agosto, en el balneario Bocas del Rosario, ubicado a unos diez kilómetros de Juan Lacaze, en Colonia, fueron colocados una portera y un alambrado a menos de 150 metros de la ribera, que impedía el acceso a las costas del Río de la Plata.

Acto seguido, los vecinos de esa zona se organizaron y denunciaron el hecho ante el Municipio de Juan Lacaze y la Dirección de Planificación de Ambiente de la Intendencia de Colonia, teniendo como antecedente más cercano lo sucedido en la playa Los Piamonteses, balneario ubicado a poco más de tres kilómetros de allí, donde hace algunos años sucedió algo similar.

Luego del encuentro con el alcalde lacacino Darío Brugman (Frente Amplio) y el funcionario de la Dirección de Planficación Gustavo Viola, la comuna coloniense abrió un expediente para tratar el tema, además de mantener reuniones con los abogados de los propietarios del terreno.

En paralelo, la Junta de Colonia aprobó el llamado a sala a sesión extraordinaria al director de Planificación y Ambiente, Miguel Asqueta, para tratar esta situación.

El edil del FA Carlos Fernández propuso “el tratamiento en comisión general” de la presencia de Asqueta, “entendiendo que lo que está pasando en Colonia con respecto a las costas y al acceso a la faja costera es un tema preocupante para todos los colonienses”.

El planteo del edil del Partido Comunista contó con el apoyo unánime de ediles de los tres partidos (Nacional, Colorado y Frente Amplio) que integran el deliberativo comunal. Tras más de dos meses de idas y vueltas, y a falta de un mes y poco para el arranque de la temporada estival, la situación no ha cambiado y el acceso a las playas de la Boca, como se conoce al lugar, está denegada por una portera.

Sesión extraordinaria el jueves 27

En diálogo con la diaria, Asqueta confirmó que el jueves 27 es la fecha estipulada para su presencia en la junta coloniense. “No estamos realizando declaraciones públicas al respecto”, comentó, “por la sencilla razón de que, al ponerse fecha a la convocatoria en la junta, vamos a dar las declaraciones pertinentes en ese lugar”.

El funcionario expresó que, desde “el momento en que se aprobó el llamado para participar en la junta para informar sobre lo sucedido, nuestra anuencia y la del intendente Guillermo Rodríguez a participar siempre estuvo”. “Se citó la sesión extraordinaria y allí vamos a decir todo lo que tengamos que decir”, afirmó Asqueta.

En ese sentido, el funcionario transmitió que por el momento “todo sigue igual, en el entendido de que los límites del padrón del particular excedían el camino donde se colocó la portera. El propietario colocó un alambre en base al derecho privado, que es el que le asiste”.

No obstante, “hemos mantenido reuniones de todos los niveles, entre las autoridades de la intendencia y los particulares”, sostuvo Asqueta. “El jueves próximo informaremos en la junta acerca de todo lo trabajado”, finalizó.