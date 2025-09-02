Un grupo de vecinos de Boca del Rosario, balneario ubicado a unos diez kilómetros de la ciudad de Juan Lacaze, en Colonia, denunciaron la colocación de un alambrado y una portera en el camino de acceso a las costas del Río de la Plata.

Este lunes, más de una veintena de vecinos de la zona, Juan Lacaze y Rosario se reunieron en el lugar con el alcalde lacacino, Darío Brugman, que llegó acompañado por Gustavo Viola, funcionario territorial de la dirección de Planificación y Ambiente de la comuna coloniense.

Según declararon los vecinos a la diaria, desde hace un par de semanas una pareja que habita de forma irregular una casa a pocos metros de la costa colocó una portera y un alambre a menos de 150 metros de la ribera. Según manifestaron, “el dueño de la chacra le pagó para que desarrollara esta tarea”.

El camino, que recorre unos 200 metros de forma paralela al agua, fue acondicionado por la Intendencia de Colonia hace unos cuatro años. “En verano es un lugar al que viene mucha gente a pescar, a disfrutar de la playa y de la sombra que hay bajo las grandes casuarinas”, comentó otro vecino. “Hoy verlo cerrado es una lástima porque ya pasamos esta experiencia hace unos años en la playa de Los Piamonteses, donde se demoró en retirar ese alambre”, agregó.

Vecinos de Boca del Rosario, el 1 de setiembre, reunidos junto al alcalde de Juan Lacaze, Darío Brugman, y Gustavio Viola, funcionario de la Dirección de Planificación y Ambiente de la Intendencia de Colonia. Foto: Ignacio Dotti

Tras mantener una reunión con los vecinos, Viola comentó en diálogo con la diaria que, “a través del alcalde, nos llegó la información de la colocación de un alambrado en un lugar donde no debería estar”. En ese sentido, “vinimos hasta aquí a tomar nota, a hablar con los perjudicados y a recibir formalmente la denuncia para continuar con el tema según los pasos que correspondan”, manifestó el funcionario de la comuna.

Viola indicó que “los vecinos plantean que el alambrado estaría a menos de 150 metros de la faja costera”, por lo que “debemos corroborar eso y ver cómo actuamos. Esta denuncia ingresa como expediente a la comuna y desde ahí comenzamos a trabajar con un marco legal establecido”, señaló.

Consultado acerca de que si hay similitud con lo sucedido en 2022 en Colonia Cosmopolita, ubicado a pocos kilómetros del lugar, Viola consideró que “hay un poco de similitud”. “Las leyes están para cumplirlas y está muy claro en lo que respecta a este tema; a veces se infringen y se hace como que no se conocieran, pero antes de hacer algún acto de este tipo hay que asesorarse”, afirmó.

En tanto, Brugman dijo que la Boca del Rosario es jurisdicción del Municipio de Juan Lacaze y, por lo tanto, “varios vecinos se comunicaron con nosotros y, a partir de ese reclamo, generamos una conversación con el director de Planificación y Ambiente de la intendencia, Miguel Asqueta, para comenzar a analizar esta situación. “Hay un núcleo muy grande de vecinos organizados que nos hicieron tomar conocimiento de la información y ahora debemos hacer las investigaciones legales correspondientes”, valoró Brugman.

Medida cautelar aprobada en 2022

En mayo de 2022, La Junta Departamental de Colonia aprobó de forma unánime el proyecto de medida cautelar non edificandi en la franja de costa comprendida entre Juan Lacaze y Boca del Rosario. Esa medida fue enviada por el ejecutivo comunal coloniense tras la colocación de un alambrado a menos de 50 metros de la costa por parte del propietario de una chacra ubicada en la zona de la playa de los Piamonteses.

La medida establece la prohibición de construir, edificar o alambrar en una franja costera de 150 metros de ancho medidos hacia el interior del territorio a partir de la línea superior de la ribera del Río de la Plata, comprendida desde el límite urbano este de la ribera de Juan Lacaze (playa Charrúa) hasta la desembocadura del río Rosario, “con el fin de implementar medidas de mitigación necesarias para la conservación del sistema dunar y ecosistemas existentes asociados al presente borde del Río de la Plata”.

Foto: Ignacio Dotti

