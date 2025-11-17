31ª edición de la Fiesta de Colonia Valdense, el 16 de noviembre.

Entre el jueves 13 y el domingo 16 se desarrolló la 31ª edición de la Fiesta de Colonia Valdense, organizada por el Club de Leones de esa localidad.

La celebración contó con una gran asistencia de público, que pudo disfrutar de espectáculos musicales, feria de emprendimientos locales, plaza de comidas, con la participación de casi 40 locales, y el tradicional desfile de instituciones.

Escenario en la Plaza de la Libertad durante la 31ª edición de la Fiesta de Colonia Valdense. Foto: Daniela Hernández

En esa edición, los números de mayor convocatoria se presentaron el domingo 16, entre ellos los humoristas Sociedad Anónima y el cantante Lucas Sugo.

En diálogo con medios locales, el presidente del club leonino, Eduardo de León, dijo que “esta ha sido una fiesta muy buena”, que contó con “un marco de público muy bueno”.

Foto: Daniela Hernández

Las activades desarrolladas a lo largo de cuatro jornadas “se cumplieron como estaban estipuladas”, valoró De León, y añadió que “es muy gratificante poder cumplir con las actividades y con los artistas que estuvieron en la celebración”.

Foto: Daniela Hernández

Desfile tradicional de instituciones locales en la Fiesta de Colonia Valdense. Foto: Daniela Hernández

.