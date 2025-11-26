En el marco de las actividades propuestas por el Museo Arqueológico Mora de Juan Lacaze para este año, el sábado 29 a las 18.00, en la sala de teatro de la Biblioteca Rodó, se realizará un Cineforo con la proyección del documental Un país sin indios.

El propósito de la actividad es generar un espacio de reflexión sobre la identidad, la memoria y la herencia indígena a partir de la proyección del documental, según expresaron las organizadoras de esta actividad, Maira Malán y Elena Vallvé, arqueólogas del PIAAD-DICyT-MEC, que forman parte del equipo técnico del museo.

Asimismo, en esa instancia se presentará la Encuesta Continua de Identidad Indígena, lanzada recientemente desde el Grupo Derecho Indígena del Uruguay. Se compartirán los motivos de su creación, los objetivos y los aportes esperados para la sociedad en su conjunto.

En esa oportunidad se contará con la participación de tres invitados especiales: Leonardo Rodríguez, director de la película; Lucas Prieto, bioantropólogo, y Javier Delgado, del Grupo Derecho Indígena del Uruguay. Será moderado por Malán y Vallvé.

“El Museo Arqueológico Mora se plantea así como un espacio vivo y abierto, un lugar de encuentro para el intercambio de miradas, relatos y saberes”, destacaron.