El sábado 8 y el domingo 9, en el Club Náutico de Juan Lacaze, se llevará a cabo la quinta edición de la Feria de productos y servicios lacazinos, que organiza el Centro Comercial e Industrial de Juan Lacaze. Además, en ese marco, se desarrollarán charlas y talleres, y habrá un escenario para la presentación de espectáculos artísticos.

Programa

Sábado 8 14.00 - Food design: Innovación en productos y servicios vinculados a la gastronomía. 15.30 - “Cuatro claves para mejorar la liquidez de tu empresa”, Nicolás Butin, de Cámara de Comercio. 17.00 - Emprendimiento con socios estratégicos, a cargo de Lorena Bet-el.

Además, habrá talleres de expresión plástica, a cargo de Laura Romero, y las actuaciones de Coro Infancia Neko, Orquesta Municipal de Colonia, Sandra Costabel y José Planchón, Pura Bulla y Viento Sur.

Domingo 9 13.00 - Taller de pintura con Harry Cayrús. 14.00 - Charla de Asociación de Jóvenes Empresarios. 15.00 - Emociones conscientes, a cargo de grupo Te acompaño. 16.00 - Sistema de Cuidados, a cargo de Sojupen.

Actuaciones de Coro Raíces, Sebastián Castro e hijo, Mathias Fossatti, Andrés Cedrés, Grupo Amigos, A puro verso, Sol mayor.