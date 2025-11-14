La novena edición de la Noche de las Librerías se lleva a cabo este viernes, con la participación de más de 90 librerías y centros culturales de 15 departamentos del país, que ofrecen actividades hasta pasada la medianoche.

Este proyecto fue impulsado originalmente por el Centro Cultural de España y desde 2022 es coordinado por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo (IM). En esta novena edición, la Dirección Nacional de Cultura asumió la responsabilidad de la coordinación para lograr la participación de los restantes departamentos del país.

En ese marco, Colonia tendrá dos lugares vinculados a este proyecto: en la capital departamental estará La Otra Feria del Libro y la Música, actividad organizada por Hurí Arte y Edición.

Desde las 18.00 a las 22.00 en el Centro Cultural Bastión del Carmen, la actividad apunta a fusionar “el amor por la literatura y la pasión por la música”, así como “reunir a lectores, escritores, músicos y amantes del arte en general, ofreciéndoles una experiencia diversa y enriquecedora”, según comentaron sus organizadores.

En tanto, la otra actividad enmarcada en la celebración de este viernes se realizará en Juan Lacaze, bajo la organización de la librería Henko, ubicada en la intersección de Avenida Fernández Crespo y Montevideo.

Allí, desde las 19.30 se proyectará la película Mi mundial, basada en el libro homónimo del escritor coloniense Daniel Baldi. Además, habrá lecturas de fragmentos de ese trabajo literario. La actividad es organizada por Henko y Circulacine, apoyada por el Municipio de Juan Lacaze.