El argentino José Natanson, periodista y director de Le Monde Diplomatique Cono Sur, y los uruguayos Cecilia Álvarez, periodista y directora de la diaria, y Roberto López Belloso, periodista y director de Le Monde Diplomatique Uruguay, formarán parte de un conversatorio en el cual se abordarán las distintas formas en las cuales se realiza el ejercicio del periodismo en los particulares contextos políticos de ambos países.

La actividad se desarrollará el jueves, a las 18.00, en la sala de conferencias de la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento.

Este conversatorio, que será moderado por el editor de la diaria Colonia, Francisco Abella, lleva el nombre “Un mismo río, dos realidades. Política y periodismo rioplatense en momentos difíciles”.

La actividad, organizada por Le Monde Diplomatique, será con acceso gratuito. Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente link:.