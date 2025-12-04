Hace pocos días, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, junto a los integrantes del ejecutivo comunal, anunció el programa de festejos para celebrar los 30 años de la declaración del barrio conocido como “casco histórico” como Patrimonio Mundial por la Unesco.

Los festejos se desarrollan bajo el eslogan “30 años Patrimonio Mundial. Colonia de Fiesta”. La primera actividad de ese cronograma se realizó este lunes, con la presentación del sello conmemorativo a cargo del Correo Uruguayo.

En tanto, el viernes 5 se realizará un acto protocolar en el Centro Cultural Bastión del Carmen, con la participación de autoridades departamentales, nacionales y de Unesco. En ese encuentro se entregará un reconocimiento al expresidente Julio María Sanguinetti y al exintendente Carlos Moreira “por el apoyo y contribución a la declaración de Patrimonio Mundial”. En esa instancia, Sanguinetti ofrecerá una conferencia titulada “Los imperios y las repúblicas”. Ese acto culminará con la actuación de la Orquesta Juvenil Nacional del Sodre.

Finalmente, el sábado 6 se trasladará la fiesta a las calles del Barrio Histórico o Sur, donde habrá varios escenarios, ferias y espacios gastronómicos. Según informaron autoridades de la comuna coloniense, en ese festejo “participarán cerca de 300 artistas de todo el departamento, habrá tres escenarios principales, ocho puntos de impacto con exposiciones de diferentes lugares del departamento, artistas creando en vivo, propuestas gastronómicas, foodtrucks, bodegas y queserías”, entre otros atractivos.

La programación de esta fiesta está disponible en el siguiente link