Este jueves, a las 19.00, en la biblioteca Rodó de Juan Lacaze, la autora local Beatriz Pérez presentará la novela Creer para ver, recientemente publicada por la editorial Abrelabios.

Según comentó Pérez, Creer para ver es “una historia real” narrada en forma de novela, que relata las peripecias de una familia de Juan Lacaze.

La autora combina la narración con la reflexión sobre “las heridas que necesitan ser nombradas para sanar”, así como sobre la búsqueda “de lo que queremos ser”. “Escribí este libro porque entendí que las raíces también sanan cuando nos animamos a verlas con amor”, subrayó la narradora lacazina.