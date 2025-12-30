En una reunión que tuvo lugar este lunes en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), la dirección de Cla Sienz, que funciona en la Zona Franca de Colonia del Sacramento, confirmó la determinación de cerrar esa unidad productiva e informó que la empresa había solicitado un concurso de acreedores, el cual aún no pudo ser decretado, ya que fue pedido poco antes de que iniciara la feria judicial de diciembre y enero.

Cla Sienz es una industria multinacional especializada en el montaje de maquinarias que se utilizan en las plantas selectoras de frutas en distintas partes del mundo. La empresa cuenta con unos 80 empleados que realizan tareas dentro y fuera de la planta industrial.

De ese modo, la empresa asumió atravesar un momento económico complicado, aunque aclaró que “se encuentra al día en retribuciones laborales y asume el compromiso de cumplir con las deudas salariales que restan por el trabajo realizado”, “sin perjuicio de lo cual, la empresa al día de hoy se encuentra trabajando y abonando horas extras”, según detalla el acta de esa reunión a la cual accedió la diaria.

Marcelo Abdala. Foto: Ignacio Dotti

En tanto, los representantes de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (Untmra) presentes en esa reunión solicitaron “dejar constancia de que no comparten los procedimientos llevados a cabo por la empresa” y que “en especial nos llama poderosamente la atención que una empresa de este tipo, con clientes del exterior en su mayoría, de un día para el otro comunique la solicitud del concurso de acreedores”.

Tras ello, en la tarde de este martes, en el parque Otto Wulff de Colonia del Sacramento, se desarrolló una asamblea de trabajadores de Cla Sienz, donde también participaron el presidente de la Untmra, Danilo Dárdano, y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, entre otros, en la cual se debatieron los diferentes caminos a seguir en el marco del cierre de esa empresa aquejada por fuertes deudas y por una deficiente capacidad financiera. La principal preocupación de los trabajadores estaba centrada en determinar los caminos a seguir para lograr cobrar los créditos laborales.

En diálogo con medios locales, Dárdano dijo que el cierre “intempestivo” de Cla Siez genera “una situación muy jorobada”, porque, entre otras cosas, la empresa avisó “que no hay plata para pagar los créditos laborales, por tanto, esa encrucijada se complica aún más” .El dirigente adelantó que “vamos a trabajar con el gobierno en el sentido de pedir, por ejemplo, seguro de paro especial, otro tipo de apoyo, de colchón social a esta grave situación que no lo cubre nada este impacto, pero por lo menos minimizar y tratar de ayudar en lo posible”.

Foto: Ignacio Dotti

En relación a los motivos que generaron el cierre de la empresa, Dárdano dijo que los empresarios comentaron que hubo un drástico recorte en la facturación, pasando de 40 millones de dólares anuales a cinco, y añadió que los principales acreedores de la empresa “son los propios clientes, porque se generó una especie de calesita” de dinero entre las partes.

El dirigente sindical dijo que la empresa “tiene cero interés en continuar con la actividad” porque “la mayoría de los accionistas ya lo resolvieron de ese modo”.