Este miércoles, la Jefatura de Policía conmemoró el Día del Policía con un acto en el complejo cultural Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento.

En esa oportunidad, en diálogo con medios locales, el jefe de Policía de ese departamento, Paulo Costa, se mostró “conmovido” y resaltó que la Policía “es una institución que tiene mucho para dar al país, y que ha dado mucho”.

Costa destacó que esa fuerza “es la unidad del Estado más valorada por la población, alcanzando niveles de aprobación del 70%”. Considera que la buena imagen de la fuerza policial en la población se debe a que “es una construcción, y quiere decir que vamos por el buen camino”.

Además, el jefe de Policía de Colonia se refirió al registro de delitos en ese departamento a lo largo del presente año, y expresó que delitos como la violencia doméstica y la estafa han ido en aumento, aunque este último logró “una estabilidad” en los últimos meses, a la luz de las denuncias realizadas por la población local.

En tanto, dijo que la cantidad de homicidios se mantuvo estable y que se registró un homicidio más que en el año anterior. Según Costa, como telón de fondo de la ocurrencia de delitos aparecen “la violencia y las desigualdades que en América del Sur están al alza, así como las formas en las que resolvemos nuestros conflictos”.

Homicidios

En lo que va del año hubo tres homicidios en el departamento de Colonia y todos ellos se registraron en Colonia del Sacramento. Esa cifra supera a la registrada en 2024, cuando hubo dos muertes ocurridas por esa causa. Ambas cifras se encuentran muy por debajo de lo ocurrido en 2023, cuando hubo siete homicidios en ese departamento.