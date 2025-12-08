Este miércoles a las 18.00, en la Fundación Fontaina Minelli de Colonia del Sacramento, se presentarán los trabajos de estudiantes que cursan la Tecnicatura en Bienes Culturales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en el Centro Regional Universitario de la Universidad de la República que funciona en Colonia del Sacramento. En esta oportunidad, se realizará una exposición de posters confeccionados en el marco del curso que dicta el docente e historiador Sebastián Rivero.

Se trata de los trabajos “Artilleros, un lugar con mucha historia”, de Valeria da Silva; “Basílica del Santísimo Sacramento: el templo más antiguo”, de Inés Feliciano y Willington Gutiérrez; “Estancia Teodosio de la Quintana”, de Aneliese Couto; “Estancia y oratorio de don Juan de Narbona”, de María Merica, Sandra Durand y María del Rosario Llorens; “La zanja y sus guardias como límite entre los reinos de España y Portugal”, de Andrés Garibotti y Yanina González; “Más allá del muro… los altos de la Concepción”, de Nehuen Ortiz y Lautaro Rivero; “Molino Naper de Lencastre”, de María del Carmen Bernardi y Milton Ballesteros; “Unidos con África desde los cimientos”, de Vivian Arnelo y Moisés Quintanilla; “El encuentro del Monzón 1825”, de Sergio Pérez, y “El molino que aún puede girar”, de Lorena Romaso y Ana Buschiazzo.