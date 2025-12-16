La diputada del Partido Colorado (PC) por Colonia, Nibia Reisch, dijo a la diaria que en el próximo año el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ejecutará obras en la ruta 51, conocida como carretera Fomento, desde su conexión con la ruta 1 hasta el balneario homónimo, ubicado en la franja costera conocida como Costa del Inmigrante.

Reisch expresó que la semana pasada se reunió con la ministra Lucía Etcheverry, “con la cual me une un vínculo muy bueno por haber trabajado durante el período legislativo pasado (2020-2025) en la Cámara de Diputados”.

En ese sentido, la diputada colorada dijo que ese vínculo “me permite plantearles cosas que siempre van con una fundamentación y que responden a una necesidad de la gente, como es el caso de esta obra”.

Reisch explicó que esta ruta se iba a realizar en el gobierno anterior, pero “hubo una gran resistencia de los vecinos” con respecto a la extracción de las casuarinas, una especie de árbol que desde hace casi 100 años están ubicado a ambos márgenes de la ruta”. En ese sentido, la diputada agregó que “estos árboles están al final de su vida útil y que muchas de ellas corren riesgos de que se caigan por su madurez”.

La extracción de estos ejemplares “es necesario realizarla para poder mejorar la ruta y ensanchar hacia ambos lados el camino”, dijo Reisch. Además, destacó que se trata de una “carretera muy transitada, porque en los balnearios de la Costa del Inmigrante hay cada día más personas viviendo durante todo el año”, pero, además, “mucha gente tiene su segunda casa en ese lugar, y durante los meses de verano habitan allí de manera permanente”.

En esa línea, Reisch agregó que “en toda la zona hay productores rurales que se mueven con su maquinaria de un campo a otro en diferentes etapas de los cultivos estivales e invernales”, por lo que “muchas veces ocupan la ruta y hacen que el tránsito sea más peligroso”.

Por ello, “este proyecto lo defendemos con mucha fuerza, porque entendemos que es necesario para mayor seguridad y mejor calidad”, resaltó la legisladora.

En el marco del plan de inversiones de la Ley de Presupuesto aprobada por el Parlamento la semana pasada, el MTOP tiene como obras prioritarias para los próximos años la culminación de la doble vía de la ruta 1 desde la radial de Tarariras (ruta 22) hasta el paraje Riachuelo (ruta 50), en el departamento de Colonia.

Además, pretende desarrollar el by pass de Rosario, sobre el puente del arroyo Colla, la ejecución de las obras en la ruta 97, entre la ruta 21 y la ruta 12, que une Carmelo con Nueva Palmira, y también las obras de la ruta 21 entre Carmelo y la ruta 1.