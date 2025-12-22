El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez (Partido Nacional), junto al director de Planeamiento y Patrimonio de la Intendencia de Colonia, Walter Debenedetti, recorrió las obras de remodelación del frontón de pelota vasca de Colonia del Sacramento, ubicado en el Real de San Carlos.

El edificio forma parte del complejo turístico creado por Nicolás Mihanovich a principios del siglo XX, que también incluía un hotel casino, la plaza de toros y un puerto.

Al finalizar la recorrida, en diálogo con medios locales, Debenedetti dijo que “estamos en una etapa de final de año, contentos por el modo en el cual se vienen realizando los trabajos, y cumpliendo con los plazos que nos habíamos puesto a inicio de las obras”.

El funcionario explicó que las tareas que se desarrollan en este momento están relacionadas con la infraestructura del edificio, “que no se ve tanto avance a simple vista, pero son todos importantes”. En ese sentido, dijo que “tuvimos que hacer un gran trabajo en todo lo que tiene que ver con los desagües, saneamientos, pluviales y energía eléctrica, que están enterradas, no se ven, pero son muy importantes e imprescindibles para la obra”.

Debenedetti dijo que “la obra está en un 35% del avance, y si todo sigue así, se estima que los trabajos culminarán a mitad del 2026”.

El funcionario comentó que “se hicieron trabajos en la cancha y en los cimientos del muro de rebote”; “la tribuna está toda cerrada con ventanas con vidrios dobles con un aluminio similar al color que tenemos en plaza de toros y avanzamos en los vestuarios y baños”.

Debenedetti recordó que en el edificio seguirá funcionando la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo y que además se está acondicionando un espacio para alojar el Archivo Histórico de Colonia del Sacramento.

Por su parte, Rodríguez indicó que el monto de inversión de las obras “ronda los 200 millones de pesos”, y recordó que está financiada “100% con recursos del gobierno departamental”. “Queremos hacer algo para que la gente lo pueda usar, y que la sociedad coloniense se apropie de esto”, manifestó el intendente.

Además, Rodríguez explicó que la administración del frontón estará a cargo de la Dirección de Deportes de la comuna, que actualmente encabeza Diego Berreta.

Usina y muelle viejo

Con la puesta en funcionamiento de la Plaza de Toros en 2021, la Intendencia de Colonia inició el camino de revalorización del complejo turístico creado por el empresario Nicolás Mihanovich a principios del siglo XX, que también incluía un hotel (devenido hace algunos años en sede de la Universidad de la Empresa), el frontón, un muelle y una usina eléctrica.

Las autoridades comunales explicaron que existe interés en recuperar el espacio en el cual funcionó la antigua usina eléctrica y que tampoco descartan la posibilidad de recuperar el muelle que funcionó en ese lugar, del cual aún se ven vestigios en la costa del Río de la Plata.

Consultado por este tema, Rodríguez dijo que “revalorizar y volver a poner en funcionamiento el complejo es parte del proyecto de la intendencia”, y es por eso que “venimos hablando con UTE para trabajar en un proyecto con relación a la Usina Eléctrica”, diseñada a principios del siglo XX para abastecer de energía eléctrica el Complejo Turístico del Real de San Carlos.

“Con el gobierno anterior estuvimos avanzando en ese sentido, dado que la contrapropuesta que UTE nos pedía era un lugar para utilizar como depósito”, pero “seguramente cuando haya algún proyecto claro vamos a plantearles a las autoridades actuales y vamos a avanzar en esto”, indicó Rodríguez.

“Nos queda el muelle como tema pendiente porque no tenemos jurisprudencia”, explicó Rodríguez, pero “vamos a golpear las puertas necesarias para ayudar y apoyar a la comisión que se conformó para este tema”, finalizó.