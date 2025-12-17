El sábado 20 se desarrolla la 16ª edición de la Fiesta del Gaucho en Colonia Cosmopolita, pequeña localidad ubicada a unos cinco kilómetros de Juan Lacaze y a una distancia un poco mayor de Rosario, en el departamento de Colonia.

En el predio del Centro de Rehabilitación Ecuestre El Tornado, a partir de las 17.00, habrá pioladas individuales. A las 20.00 comenzarán 30 montas en el cuero tendido, y luego habrá dos montas especiales.

Las tropillas “La deseada” de Martín Castillo, “La Sencillita” de Cristian El Cebolla Rodríguez, “De vida o muerte” de Dilton Cioli, y “La benencita” de Marcelo Colman, participarán durante toda la jornada.

Habrá venta de asado con cuero, chorizos y servicio de cantina. Lo recaudado será pura y exclusivamente para El Tornado, institución que atiende a personas con diferentes discapacidades que habitan en distintas localidades del departamento. La entrada es gratuita.

Carlos Long, integrante de la comisión directiva, dijo a la diaria que “El Cebolla nos acompaña desde los inicios y es una gran alegría que siga acompañando, esta vez trayendo 30 potrillos junto a su tropilla”.

“Nosotros hacemos un gran esfuerzo y tenemos el apoyo del Municipio de Juan Lacaze que nos acompaña nuevamente en la fiesta”, valoró Long.