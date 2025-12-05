El martes 2, en el Municipio de Carmelo, se desarrolló un encuentro entre los vecinos de la ciudad junto con las autoridades locales, la Intendencia de Colonia y la Jefatura de Policía coloniense, para abordar el tema de seguridad en distintos puntos de la localidad.

Participaron del encuentro el alcalde carmelitano, Luis Parodi; el director de Tránsito y Transporte de la comuna, Jhony Diego; el jefe de Policía, Paulo Costa: el subjefe, Héctor Amaro, y el coordinador ejecutivo, Mauricio Silveira. Además, asistieron ediles y funcionarios de la comuna.

Una veintena de vecinos se acercaron al municipio donde escucharon a las autoridades para luego presentar algunas quejas y hacer preguntas sobre el futuro en materia de seguridad en la ciudad ubicada al noroeste del departamento.

Uno de los temas principales que aqueja a los vecinos es lo que viene sucediendo con el delito contra la propiedad, principalmente el delito de hurtos de motos. Una fuente policial consultada por la diaria reconoció que en el último tiempo “ha crecido el hurto de motos en la zona”.

Además, los residentes de Carmelo están preocupados por la problemática del tránsito. En esa línea, los vecinos dejaron planteada la preocupación acerca de los ruidos molestos que generan las motos con escape libre y las picadas que se originan de manera clandestinas en las calles de la ciudad.

Investigaciones policiales

En diálogo con la diaria, el coordinador ejecutivo de la Policía coloniense, Mauricio Silveira, dijo que la reunión fue “en buenos términos” y que presentaron sus “líneas de trabajo y algunas investigaciones al respecto”.

En ese sentido, el funcionario dijo que “se continua en la tarea de control vehicular como también en la investigación del delito. Se están investigando a menores de edad que están involucrados en el hurto de motos, y a personas mayores que participan en las maniobras de compras y adquisición de los repuestos”, indicó.

Silveira afirmó que “todas estas maniobras están vinculadas con las picadas de motos”. La juventud se reúne y participa en este tipo de circulación inapropiada en las rutas y caminos de Carmelo, y lo que se pretende desde la jefatura de Policía “es tratar de realizar operativos para evitar este tipo de reuniones, que está perjudicando la convivencia ciudadana”.

Durante el encuentro, algunos vecinos de Carmelo solicitaron la presencia de la Guardia Republicana en la ciudad, pero “nosotros no tenemos base en Colonia”, señaló Silveira. Cuando participa esta unidad en algunos eventos “es porque son casos puntuales, con operativos multitudinarios o que manifiestan gran movimiento de gente”, explicó.

“Actualmente, contamos con el Grupo de Reserva Táctica que se encuentra trabajando en la zona este del departamento”, pero el jefe [Paulo Costa] “confirmó que estará en Carmelo en los próximos días”. “Este grupo es un equipo que está formado para la intervención antidisturbios y a su vez desarrolla las tareas de patrullaje urbano, control de personas y vehículos”, finalizó Silveira.